فئة جديدة من رينو ميجان 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

تنطلق السيارة رينو ميجان 2022 داخل السوق المصري عبر فئة جديدة من التجهيزات، لتضاف إلى قائمة الفئات الـ 4 المطروحة بالسوق المحلي، حيث تحمل الفئة الخامسة اسم ليميتد ايديشن، وتعد السيارة ميجان واحدة من اشهر الطرازات من فئة السيدان، والتي تمتلك تاريخا طويلا باختلاف الاجيال المقدمة.

الاداء الفني للسيارة رينو ميجان موديل 2022

دعمت السيارة رينو ميجان موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء، مما يجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

بينما دعمت السيارة بقدرات عالية التجهيز تتضمن محرك بسعة 1300 سي سي تيربو، قادر على انتاج 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية الاداء من 7 سرعات، ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تنطلق السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة في توقيت زمني يستغرق 9.5 ثانية.

تصميم السيارة رينو ميجان موديل 2022

ترتكز السيارة على جنوط رياضية تتراوح بين 16 و 17 بوصة، مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، ومرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، وشبكة امامية متعددة المقاطع اسفل غطاء المحرك وفي منتصف الصادم الامامي، مع مصابيح ضباب، بينما تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 4632 مم، وبعرض يبلغ 1814 مم، بالاضافة إلى ارتفاع يقدر بـ 1443 مم، وسماحة تخزين خلفية تسع لـ 503 لتر.

أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2022

الفئة الاولى رينو ميجان موديل 2022 بقيمة قدرها 294 الف جنيه.

الفئة الثانية رينو ميجان موديل 2022 بقيمة قدرها 324 الف جنيه.

الفئة الثالثة رينو ميجان موديل 2022 بقيمة قدرها 354 الف جنيه.

الفئة الرابعة رينو ميجان موديل 2022 بقيمة قدرها 384 الف جنيه.

الفئة الخامسة رينو ميجان موديل 2022 بقيمة قدرها 434 الف جنيه.