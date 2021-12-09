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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب : استمرار تعليق الرحلات الجوية إلى تاريخ لاحق

صدى البلد

 قررت السلطات المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين، من وإلى المغرب، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 29 نوفمبر الماضي لمدة أسبوعين، إلى تاريخ لاحق.

وأضافت وكالة الأنباء المغربية أن مصادر مقربة من سلطة النقل الجوى أفادت بأن تعليق الرحلات الجوية سيستمر إلى تاريخ لاحق. 


وكانت السلطات المغربية قد قررت تعليق الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب لمدة أسبوعين، ابتداء من الإثنين 29 نوفمبر الماضي الساعة الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة، بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد لكوفيد-19 أوميكرون، خصوصا بأوروبا وإفريقيا.


وأشارت إلى أن هذا القرار، أيضا، في إطار الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب التي حققها المغرب في مجال ادارة جائحة “كوفيد-19” وحماية صحة المواطنين.

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