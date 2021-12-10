ويزو: كنت أكثر من 130 كيلو في الفرح.. فيديو

استضاف الفنان أمير كرارة في برنامجه "سهرانين" كل من الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، الفنان عبد الباسط حمودة، والفنان داود حسين، عبر فضائية "أون إي".



وتحدثت "ويزو"، عن المواقف التي حدثت في فرحها، قائلة: "الباروكة طارت، والرموش وقعت"، متابعة: "مصمم الأزياء قال لي أنا تعبت منك، انتي تخنتي إحنا هنفتح السوستة بتاعت الذراع".



وأضافت: "كنت أكثر من 130 كيلو في الفرح"، لافته: "التحقت بكلية الآداب"، مؤكدة أنها كانت عاشقة لتلك الدراسة، ولكن دخولها مسرح الجامعة كان بمثابة بداية الرحلة الفنية.

وأشارت: "أنا بعشق شيريهان وحلم حياتي أعمل فوازير زيها"، موضحه: "العقبة عندي أني الاقي حد يشيلني عشان اللياقة بس، مؤكدة أنها تنوي فعليا تقديم فوازير اذا اتيحيت الفرصة".