بـ 4 وصفات سريعة تخلصى من تشقق الكعبين

هل تعاني من تشقق الكعبين ويشكل لك الكثير من الإحراج يمكنك بعلاجات سريعة من مطبخك علاج التشقق بوصفات سريعة جربيها بنفسك إليك المكونات وطريقة التحضير يقدمها موقع برايت سايد

وصفة البابايا

تحتوي البابايا على إنزيم يسمى Papain يقلل من ظهور التجاعيد ويعكس علامات الشيخوخة.

مكونات



بابايا طازجة

عصير ليمون



طريقة



1- يسحق لب البابايا واخلطي اللب مع عصير الليمون وضعي الخليط على قدميك المتشققة واتركيه لمدة 15 - 20 دقيقة ثم اشطفى قدميك وجففى بالمنشفة



2-لا ينصح بترك الخليط على بشرتك لأكثر من 20 دقيقة لكل جلسة.

تشقق الكعبين



وصفة زبدة الشيا

زبدة الشيا هي مرطب طبيعي ممتاز. تشمل خصائصه فيتامين أ وفيتامين هـ.



مكونات



1-2 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا

زوج من الجوارب



الطريقة



1-افركي زبدة الشيا على قدميك وقم بالتدليك حتى تمتص بشرتك الزبدة

اسحب جواربك واتركها طوال الليل.

2-يمكنك تكرار التدليك كل ليلة قبل النوم.



وصفة الليمون

يمكن بهذا العلاج المنزلي التخلص من الكعوب الجافة المتشققة حيث يساعد حجر الخفاف على تقشير السطح الخشن.

مكونات



ليمون

ماء دافئ

حجر

منشفة



طريقة



1-أضف عصير الليمون إلى الماء الدافئ ثم أنقعى قدميك في الماء لمدة 10-15 دقيقة

بمجرد أن يلين كعبك ، افركي بالحجر

2-اشطفى قدميك وجففها بمنشفة



وصفة عصير الليمون وماسك الفازلين للقدم

يعمل عصير الليمون على تنعيم البشرة الجافة على القدمين بينما يعمل الفازلين على تلطيفها وترطيبها.

مكونات



ماء دافئ

فازلين

عصير ليمون

زوج من الجوارب



الطريقة



1- يمكنك نقع القدمين في ماء دافئ لمدة 20 دقيقة

2-أضف 1 ملعقة صغيرة من الفازلين إلى 3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون واخلطهم جيدًا

3-افركي المزيج على قدميك واتركيه لمدة ساعة

4-إذا كنت تفعل هذا كل يوم ، فسترى النتائج في غضون أسبوع تقريبًا.