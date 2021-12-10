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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. بلينكن يكشف كواليس لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي

بلينكن وجانتس
بلينكن وجانتس

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أنه ناقش خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في واشنطن، التحديات الإقليمية وتحسين حياة الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال بلينكن في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " ناقشت خلال لقاء مع وزير الدفاع الإسرائيلي التزام واشنطن بأمن بلاده والتحديات الإقليمية وتحسين حياة الفلسطينيين والإسرائيليين".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لدى استقباله نظيره الإسرائيلي بيني جانتس: "أنا قلق للغاية من تصرفات الحكومة الإيرانية في المجال النووي في الأشهر الأخيرة، ومن استفزازاتها المتواصلة وعدم التزامها الدبلوماسي".

وأضاف أوستن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "قال بوضوح إنه في حال إخفاق السياسة نحن جاهزون للانتقال إلى خيارات أخرى".

وأضاف أوستن: "سنواصل تطوير هذه الهندسة الأمنية الإقليمية من خلال تعاون عسكري وتدريبات ومناورات".

من جهته، قال الوزير الإسرائيلي إنه أتى "لتعميق حوارنا وتعاوننا في مواجهة إيران ولا سيما الجهوزية العسكرية المشتركة للتصدي لإيران ووضع حد لعدوانها في المنطقة وتطلعاتها النووية".

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وأضاف: "أنا على ثقة تامة بالتزام الإدارة الأمريكية منع إيران من امتلاك السلاح النووي".

واستؤنفت يوم الخميس، المحادثات في فيينا، الهادفة إلى إحياء الاتفاق الذي أبرم العام 2015 للحؤول دون امتلاك إيران السلاح الذري، والذي أصبح بحكم الميت إثر انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي الجانب في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.

وكان المفاوضون في فيينا، افترقوا يوم الجمعة الماضي على خلاف، واتهمت الدول الغربية طهران، بالتراجع عمّا تم التوصل إليه في الربيع الماضي.

وسرّعت إيران كثيرا وتيرة برنامجها النووي خلال تلك الأشهر، وقيدت وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومساء الخميس طلب الرئيس الأمريكي من فريقه، مباشرة التحضيرات في حال فشل المحاولات الدبلوماسية على صعيد الملف النووي الإيراني، بحسب ما صرحت الناطقة باسمه جين ساكي.

وقالت جين ساكي: "نظرا لاستمرار تقدم البرنامج النووي الإيراني، طلب الرئيس من فريقه الاستعداد لاحتمال فشل السبل الدبلوماسية. هذا يتطلب تحضيرات“، مشيرة إلى "عقوبات إضافية" على طهران.

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