عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

25 شركة تشارك في ندوة السلامة ومناهضة العنف ضد المرأة ببورسعيد

صدى البلد

نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، ملتقى السلامة والصحة المهنية" سلامتك تهمنا"، فضلا عن مناهضة العنف ضد المرأة  ،حضرها 50 من مسؤولي السلامة في  25 شركة، وعدد من متدربات مركز التدريب المهني بفندق ريستا بمنطقة الشرق.

وقال السيد السنجابي مدير المديرية : إنه تم عقد الندوة بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان  بالاهتمام والتأكيد على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بهدف ترسيخ مفهوم السلامة لدى العمال وأصحاب المنشآت وفئات المجتمع، وضرورة تطبيق اشتراطات الأمان في بيئة العمل للحفاظ على العامل المصري وتوعيته بحقوقه وواجباته ، وتوعية النساء بحقوقهن ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ، والعمل على زيادة معدلات تشغيل النساء.

وأكد مدير المديرية ، حرص وزارة القوى العاملة على الاهتمام بالعاملين في جميع القطاعات (حكومى - عام - خاص - استثماري) ، ومتابعة الالتزام بتدابير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يحقق حماية العاملين والمنشآت والمترددين عليها وحماية المجتمع ككل .

وناقشت الندوة أهداف التنمية المستدامة مع شرح الهدف الخامس والثامن منها ، الخاص بالمساواة بين الجنسين والعمل اللائق ، مع التطرق إلى الاتفاقية الدولية رقم 190 الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش في العمل ، فضلاً عن شرح بعض أنواع المخاطر في بيئة العمل وطرق التحكم والسيطرة على تلك المخاطر .

وقدمت المحاضرات لمياء بعيلة مدير مكتب عمل الشرق ، وأميرة علوش مفتش علاقات عمل بمكتب الشرق والإستثمار ، حيث قامت بعرض  3 دراسات حالة ومناقشة عدد من الشكاوى التى وردت لقسم العلاقات بهذا الشأن ، كما تم تقديم نماذج مشرفة من إدارة التدريب المهني لسيدات تم تدريبهم داخل مراكز التدريب على مجموعة من المهن التي ساهمت بشكل كبير في تغيير مستوى معيشتهن للأفضل ودخول سوق العمل .

حضر الندوة رشا توفيق ، ونهى رمضان ، ونيفين لوقا ، ونهي يوسف فريق عمل مكتب الشرق والاستثمار ، وريهام السنباطي مسئول المرأة ، ومنار العوضي إدارة التدريب المهني ، وإيمان شلبي مسئولة العلاقات العامة .

 

WhatsApp Image 2021-12-07 at 1.15.11 PM (1)
WhatsApp Image 2021-12-07 at 1.15.11 PM (1)
WhatsApp Image 2021-12-07 at 1.15.12 PM
WhatsApp Image 2021-12-07 at 1.15.12 PM
مديرية القوى العاملة بورسعيد السلامة والصحة المهنية سلامتك تهمنا وزير القوى العاملة محمد سعفان

ترشيحاتنا

حدث ليلا..الصحة: تسجيل 803 حالات جديدة بكورونا.. و 42 وفاة.. المصيلحي: بطاقات التموين الجديدة تضم 4 أفراد فقط.. استخراج تابوت أثري ضخم بعين شمس

فيديوجراف| محظورات جديدة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات خاصة بكورونا 

تعرف علي طريقة التقديم لوظائف قيادات المحليات الجديدة

سورة التوديع.. ما هى ولماذا سميت بهذا الاسم؟

ربة منزل تطلق صرخة مدوية لإنقاذ نجلها.. مصاب بضمور في المخ ويحتاج علاجا فوريا| فيديو

أخبار التوك شو..مهما كان منصبهم.. بكري: ضربات الرقابة الإدارية لا تتوقف ضد الفساد..وزير التموين : 87 مليار جنيه للدعم المقدم للسلع التموينية والخبز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعاها

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

فيديوجراف| محظورات جديدة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات خاصة بكورونا 

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

كنت بعمل لايف.. السيدة الأجنبية تكشف حقيقة خروجها بـ"البكيني" من شرفة شقتها بالتجمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

احذروا حقنة البرد.. هيئة الدواء تكشف عن أفضل علاج للأنفلونزا

أكياس الشيكولاتة ... حقائق صادمة عن مرض ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف.. الشتاء لم يبدأ..توقعات متخصصي الأرصاد خلال الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ