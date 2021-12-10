25 شركة تشارك في ندوة السلامة ومناهضة العنف ضد المرأة ببورسعيد

القوي العاملة :

نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، ملتقى السلامة والصحة المهنية" سلامتك تهمنا"، فضلا عن مناهضة العنف ضد المرأة ،حضرها 50 من مسؤولي السلامة في 25 شركة، وعدد من متدربات مركز التدريب المهني بفندق ريستا بمنطقة الشرق.

وقال السيد السنجابي مدير المديرية : إنه تم عقد الندوة بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالاهتمام والتأكيد على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بهدف ترسيخ مفهوم السلامة لدى العمال وأصحاب المنشآت وفئات المجتمع، وضرورة تطبيق اشتراطات الأمان في بيئة العمل للحفاظ على العامل المصري وتوعيته بحقوقه وواجباته ، وتوعية النساء بحقوقهن ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ، والعمل على زيادة معدلات تشغيل النساء.

وأكد مدير المديرية ، حرص وزارة القوى العاملة على الاهتمام بالعاملين في جميع القطاعات (حكومى - عام - خاص - استثماري) ، ومتابعة الالتزام بتدابير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يحقق حماية العاملين والمنشآت والمترددين عليها وحماية المجتمع ككل .

وناقشت الندوة أهداف التنمية المستدامة مع شرح الهدف الخامس والثامن منها ، الخاص بالمساواة بين الجنسين والعمل اللائق ، مع التطرق إلى الاتفاقية الدولية رقم 190 الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش في العمل ، فضلاً عن شرح بعض أنواع المخاطر في بيئة العمل وطرق التحكم والسيطرة على تلك المخاطر .

وقدمت المحاضرات لمياء بعيلة مدير مكتب عمل الشرق ، وأميرة علوش مفتش علاقات عمل بمكتب الشرق والإستثمار ، حيث قامت بعرض 3 دراسات حالة ومناقشة عدد من الشكاوى التى وردت لقسم العلاقات بهذا الشأن ، كما تم تقديم نماذج مشرفة من إدارة التدريب المهني لسيدات تم تدريبهم داخل مراكز التدريب على مجموعة من المهن التي ساهمت بشكل كبير في تغيير مستوى معيشتهن للأفضل ودخول سوق العمل .

حضر الندوة رشا توفيق ، ونهى رمضان ، ونيفين لوقا ، ونهي يوسف فريق عمل مكتب الشرق والاستثمار ، وريهام السنباطي مسئول المرأة ، ومنار العوضي إدارة التدريب المهني ، وإيمان شلبي مسئولة العلاقات العامة .

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