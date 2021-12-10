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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

تحصيل مستحقات عامل أصيب أثناء العمل بقنا

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة في 27 محافظة بتحقيق أقصى حماية اجتماعية للعمال في أماكن العمل المختلفة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، وضرورة العمل على فض المنازعات العمالية بكل الطرق الودية الممكنة لتحقيق أقصى درجات استقرار العمل .

في هذا الإطار نجحت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا من خلال مكتب علاقات عمل فى حصول أحد العاملين بورشة خراطة بالمدينة الصناعية بقنا على كافة مستحقاته والتي تقدر بمبلغ عشرين ألف جنيه من صاحب العمل، إثر تعرضه لإصابة برأسه أثناء العمل، من خلال التسوية الودية دون الحاجة لإحاله النزاع  للمحكمة العمالية .

من جانبه قدم حسام طلبة مدير المديرية ، كل الشكر والتقدير لكل العاملين بالمكتب على هذا العمل، وتنفيذ توجيهات وزير القوي العاملة، والتي تم تقديمها  لمديرى مكاتب العلاقات في العديد من الاجتماعات التي تم عقدها، لمتابعة العاملين في مصانع وشركات القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية لضمان تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 .

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وزير القوى العاملة محمد محمود سعفان مديريات القوى العاملة بتحقيق أقصى حماية اجتماعية للعمال فض المنازعات الطرق الودية مديرية القوى العاملة قنا

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