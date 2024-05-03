عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القرآن أثبت أن اليهود ليسوا بناة الأهرامات.. أحمد كريمة يوضح

الشيخ أحمد كريمة
الشيخ أحمد كريمة

رد الشيخ أحمد كريمة عن الجدل المثار حول عدم وجود أدلة أثرية عن وجود سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم، قائلا إن زاهي حواس كان يرد على أقاويل اليهود بأن لهم حق في الأهرامات بأنه لم تظهر حتى الآن أي أثار لهم.

وأوضح أحمد كريمة، خلال لقائه لبرنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز على فضائية "إم بي سي مصر"، أن كل الأنظمة الحاكمة في عصور الأنبياء كانوا يعتبرون اليهود خارجين عن القانون، مضيفا أن القرآن ذكر الأهرامات في قوله تعالي "وفرعون ذي الأوتاد".

وتابع أحمد كريمة: القرآن حدثنا عن كيفية بناء الأهرامات عندما طلب فرعون ببناء صرح ليبلغ السماء.

الاعلامية ياسمين عز برنامج كلام الناس بناء الأهرامات سيدنا ابراهيم ياسمين عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة لـ أفشة في الأهلي بسبب قرار مثير من كولر

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

احذر.. تحديث لفيسبوك يسمح باستخدام صورك وفيديوهاتك الخاصة على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

انتوا مش عارفين قيمته | بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي

زوجها يواسيها.. بكاء ريم أحمد في عزاء والدتها

جِري عليه وأنهى حياته | قرار عاجل في جريمة مطعم مدينة نصر

خلّص عليه جوه المطعم وسط الناس| جريمة في مدينة نصر

"نفسي أغني بالعربي"| أول ظهور لـ الهندي شبيه مبارك.. وهذه رسالته للمصريين

رسميا.. زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة بـ يورو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 سلندر.. تفاصيل وإمكانيات سيارة «فيراري» الخارقة بأقوى محرك طبيعي

طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحينة

ليجينز أحمر.. هنا الزاهد تبرز رشاقتها في الجيم  

منهارة| الصور الأولى من عزاء والدة ريم أحمد .. وأشرف زكي يواسيها

فيديو

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ