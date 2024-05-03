القرآن أثبت أن اليهود ليسوا بناة الأهرامات.. أحمد كريمة يوضح

رد الشيخ أحمد كريمة عن الجدل المثار حول عدم وجود أدلة أثرية عن وجود سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم، قائلا إن زاهي حواس كان يرد على أقاويل اليهود بأن لهم حق في الأهرامات بأنه لم تظهر حتى الآن أي أثار لهم.

وأوضح أحمد كريمة، خلال لقائه لبرنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز على فضائية "إم بي سي مصر"، أن كل الأنظمة الحاكمة في عصور الأنبياء كانوا يعتبرون اليهود خارجين عن القانون، مضيفا أن القرآن ذكر الأهرامات في قوله تعالي "وفرعون ذي الأوتاد".

وتابع أحمد كريمة: القرآن حدثنا عن كيفية بناء الأهرامات عندما طلب فرعون ببناء صرح ليبلغ السماء.