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باكستان تؤكد استمرار دورها الوسيط لتسهيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تؤكد استمرار دورها الوسيط لتسهيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية

باكستان
باكستان
القسم الخارجي

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن بلادها ستواصل أداء دورها الدبلوماسي الرامي إلى تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التوترات وتعزيز فرص التوصل إلى حلول سياسية للقضايا الخلافية بين الجانبين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن إسلام آباد تدعم جميع المساعي السلمية التي من شأنها تشجيع الحوار البناء بين واشنطن وطهران، مشدداً على أن بلاده تنظر إلى الدبلوماسية باعتبارها الخيار الأكثر فاعلية لمعالجة الأزمات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن باكستان ستواصل التواصل مع مختلف الأطراف المعنية كلما طُلب منها ذلك، بما يسهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف الملائمة لاستمرار المفاوضات.

ويأتي الموقف الباكستاني في ظل مرحلة حساسة تشهدها العلاقات الأمريكية الإيرانية، حيث تتداخل ملفات متعددة تشمل البرنامج النووي الإيراني، والأمن الإقليمي، والعقوبات الاقتصادية، إضافة إلى التطورات العسكرية والأمنية في الشرق الأوسط. وقد دفعت هذه التحديات عدداً من الدول إلى تشجيع الحلول الدبلوماسية لتجنب مزيد من التصعيد الذي قد ينعكس على أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

وتحافظ باكستان على علاقات دبلوماسية مع كل من الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي يمنحها هامشاً للتحرك كطرف داعم للحوار. وخلال السنوات الماضية، أكدت إسلام آباد في أكثر من مناسبة استعدادها للمساهمة في جهود الوساطة وتقريب المواقف بين الأطراف المتنازعة، انطلاقاً من سياستها الخارجية التي تركز على دعم الاستقرار الإقليمي وتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية.

وفي هذا السياق، جددت باكستان دعوتها إلى ضبط النفس وتغليب الحوار، مؤكدة أن الحلول السياسية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التفاوض والاحترام المتبادل للمصالح المشروعة لجميع الأطراف. 

ويعكس هذا الموقف حرص إسلام آباد على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مبادرات دبلوماسية فعالة لتجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة.

وزارة الخارجية الباكستانية الولايات المتحدة إيران إسلام آباد باكستان

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