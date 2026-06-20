وثائق استخباراتية أمريكية تثير جدلاً جديداً عن دور فاوتشي وأبحاث الفيروسات في الصين

أثار نشر مئات الوثائق والمراسلات الاستخباراتية الأميركية حالة من الجدل السياسي والعلمي في الولايات المتحدة، بعد أن قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية السابقة، تولسي غابارد، إن الوثائق تكشف تفاصيل جديدة بشأن تعامل مؤسسات حكومية مع ملف منشأ فيروس كورونا، وعلاقة تمويل أميركي بأبحاث أجريت في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين.

وبحسب الوثائق التي جرى رفع السرية عنها، فإن مسؤولين داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية تلقوا شكاوى ومعلومات تتعلق بشهادة أدلى بها الدكتور أنتوني فاوتشي، المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أمام الكونغرس بشأن ما يعرف بأبحاث "اكتساب الوظيفة" أو تعديل خصائص الفيروسات لدراسة قدرتها على الانتشار والتكيف.

وتزعم الوثائق أن بعض الجهات الحكومية لم تتعامل مع تلك الشكاوى بالزخم المطلوب، ما أثار اتهامات بوجود تستر أو تقليل لأهمية المزاعم المطروحة.

كما تضمنت الوثائق إشارات إلى اجتماعات ومشاورات شارك فيها فاوتشي مع مسؤولين وخبراء خلال فترة التحقيقات المتعلقة بأصول جائحة كوفيد-19.

ويرى منتقدوه أن هذه الاجتماعات قد تكون أثرت في مسار النقاش العلمي والاستخباراتي بشأن فرضية تسرب الفيروس من مختبر في مدينة ووهان الصينية، بينما يؤكد مؤيدوه أن مشاركته جاءت بحكم موقعه العلمي وخبرته الطويلة في مجال الأمراض المعدية.

وفي جلسات استماع عقدها مجلس الشيوخ الأميركي خلال الأشهر الماضية، قدم ضابط استخبارات أميركي شهادات اتهم فيها فاوتشي بالتأثير على بعض التقييمات المتعلقة بمنشأ الفيروس. إلا أن هذه الادعاءات ما زالت محل نقاش سياسي وعلمي، ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي أو تقرير رسمي نهائي يثبت بشكل قاطع صحة الاتهامات الموجهة إليه.

من جانبه، ظل فاوتشي خلال السنوات الماضية ينفي تمويل أبحاث خطرة أدت إلى ظهور فيروس كورونا، كما رفض الاتهامات المتعلقة بإخفاء معلومات أو تضليل الكونغرس، مؤكداً أن مواقفه استندت إلى المعطيات العلمية المتاحة في حينها.

ويأتي الكشف عن هذه الوثائق في وقت لا يزال الجدل قائماً داخل الولايات المتحدة بشأن منشأ فيروس كورونا، إذ تميل بعض المؤسسات الأمنية إلى ترجيح فرضية التسرب المختبري بدرجات متفاوتة من الثقة، بينما ترى جهات علمية أخرى أن الأدلة المتوافرة لا تزال غير كافية لحسم المسألة بشكل نهائي.

ومن المتوقع أن يؤدي نشر الوثائق الجديدة إلى تجدد المطالبات بإجراء تحقيقات أوسع لكشف جميع الملابسات المرتبطة بأحد أكثر الأحداث تأثيراً في التاريخ الحديث.

