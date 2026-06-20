مأساة مفاجئة تغيّر حياة عائلة كاملة قبل زفاف ابنتهم في الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية، بعدما توفيت فتاة في مقتبل العمر إثر إصابتها بتسمم حاد، وذلك قبل موعد زفافها المقرر بنحو ثلاثة أشهر، ما تسبب في حالة من الحزن بين أسرتها وأهالي المنطقة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارًا بوصول الفتاة إلى أحد المستشفيات في حالة صحية حرجة، حيث جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة ومحاولات إسعافها، إلا أن حالتها تدهورت سريعًا وفارقت الحياة.



وانتقلت الجهات الأمنية إلى المستشفى لمتابعة ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وسادت حالة من الحزن والأسى بين أسرة الفتاة ومعارفها، خاصة أنها كانت تستعد للاحتفال بزفافها خلال الأشهر المقبلة، قبل أن تتحول استعدادات الفرح إلى مأساة أليمة.