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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الحكومة اليمنية: قصف الحوثي لمخيمات النازحين جريمة حرب مكتملة الأركان

صدى البلد

اعتبرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية قصف مليشيات الحوثي لمخيمات النازحين في مأرب "جريمة حرب مكتملة الأركان".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين بمحافظة مأرب، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية.

وأدانت وزارة حقوق الإنسان في بيان، طالعته "العين الإخبارية" بأشد العبارات جريمة استهداف مخيمات النازحين التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، يوم الخميس، بصاروخين باليستيين.

وأكدت أن القصف الذي وصفته "بالجبان" أدى إلى إصابة أسرة مكونة من أم و6 أطفال، أحدهم إصابته خطرة، بحسب المعلومات الأولية.

وخلف القصف دمارا واسعا في مخيم ومساكن النازحين والمهجرين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة للغاية.

وأشارت الوزارة إلى أن القصف الهمجي والعشوائي لمخيمات النازحين بالأسلحة المحرمة دوليا يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.

وكانت مليشيات الحوثي قد استهدفت يوم الخميس مخيماً للنازحين في مدينة مأرب، شرقي اليمن، بصاروخين باليستيين.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب، في تغريدة على "تويتر"، رصدتها "العين الإخبارية" إن مليشيات الحوثي استهدفت مخيم الحمة الذي تديره منظمة الهجرة الدولية في ضواحي مدينة مأرب، بصاروخين باليستيين".

وأضافت أن القصف أسفر عن سقوط جرحى بين النساء والأطفال، دون الإشارة إلى عددهم.

وسبق أن استهدف الحوثيون خلال الأيام الماضية، مخيم الحمة بصاروخ باليستي.

وتواصل المليشيات الحوثية استهداف مخيمات النازحين والمناطق السكنية في محافظة مأرب بالصورايخ البالستية؛ كلما فشلت في التقدم العسكري على جبهات القتال.
منذ بداية العام 2021 تصعّد المليشيات عسكريا، وتدفع بالآلاف من المقاتلين والعتاد العسكري تجاه مدينة مأرب المكتظة بملايين النازحين، في محاولةٍ للسيطرة عليها.

ورغم التحذيرات الأممية والدولية من مخاطر تصعيد الحوثيين، إلا أن المليشيات تواصل مغامرتها التي تصطدم بمقاتلي الجيش اليمني مسنودة بالقبائل وطيران التحالف العربي.

وخلال اليومين الماضيين كبدت القوات اليمنية ومقاتلو القبائل مسلحي المليشيات خسائر كبيرة، مع استمرار محاولتهم التقدم نحو مأرب.

كما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية باليمن، العشرات من الأهداف العسكرية الحوثية، في مناطق محيطة بمأرب، ومنع وصول التعزيزات من الآليات والعناصر البشرية إلى جبهات القتال.

ورُصدت جثث عناصر مليشيات الحوثي ملقاة في المناطق الصحراوية، بعد فشل هجماتهم على أطراف محافظة مأرب.

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