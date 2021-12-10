رئيس وزراء لبنان: طلبنا دعما من مصر في مجال الغاز لتوليد الكهرباء

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أنه طلب دعما من مصر في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بشكل عاجل في لبنان.

وقال ميقاتي عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: إنه عرض عدداً من الطلبات الخاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي وتقديم الدعم في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية بصورة عاجلة للشعب اللبناني.

وأجرى ميقاتي، أمس، محادثات في القاهرة في مستهل زيارته الرسمية إلى مصر.

وضم الوفد اللبناني سفير لبنان في مصر علي الحلبي والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، فيما ضم الوفد المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة حلمي السعيد.

وأشاد ميقاتي بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي، مؤكدا تقدير لبنان للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار في المنطقة العربية ككل.

وأضاف البيان :" أيضاً كان لدولة الرئيس بعض الطلبات المتعلقة بعدد من الأدوية والمواد الغذائية والتي إن شاء الله سيتم تلبيتها فوراً .(..)كما تناقشنا في عدد من المواضيع الاقتصادية الخاصة بالتبادل التجاري لتسهيل الإجراءات بين البلدين في المرحلة المقبلة، وأيضاً وضع بعض الحلول الفنية الطويلة المدى لربط الطاقة الكهربائية".