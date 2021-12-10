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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريدة الشوباشي: منتدى شباب العالم يعكس قدرة مصر على مواجهة كورونا

الكاتبة الصحفية ،
الكاتبة الصحفية ، فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن منتدى شباب العالم الذي يقيمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ يعكس اهتماما وفخر بالشباب ويؤكد على الثقة في الشباب.

وأضافت فريدة الشوباشي ، خلال لقائها لـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن منتدى شباب العالم يقام أمام أنظار العالم، وهو ما يعكس الثقة في مصر وقدرتها في أنها استطاعت أن تنتصر على جائحة كورونا.

وتابعت فريدة الشوباشي، أن الشباب قادر على المشاركة في جميع المناسبات السياسية ، ولديه طاقة إبداع وتفكير وتحليل مختلفة عن الجيل السابق.

ودعت الصفحة الرسمية لمنتدي شباب العالم علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" الشباب من مختلف بلدان للتسجيل في مسرح شباب العالم ، حيث كتبت :" كما تقول المقولة، العالم هو مرحلتك! تعال وتألق أضواء على موهبتك وسجل الان لمسرح W YF.
#WorldYouthForum

وكانت  إدارة منتدى شباب العالم  قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للمشاركة في العروض الفنية والثقافية بمسرح شباب العالم، وتوجه الدعوة لكل الشباب الواعد من أصحاب المواهب من مختلف الثقافات حول العالم للاشتراك في "مسرح شباب العالم"، والذي ينطلق هذا العام في نسخته الثالثة تحت شعار "الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان"، يأتي ذلك ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والمقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير 2022م. حيث تمتد فترة التسجيل لتجارب الأداء الخاصة بمسرح شباب العالم حتى يوم ١٥ ديسمبر ٢٠٢١، ويتم ذلك من خلال ملء نموذج التسجيل عبرالموقع الرسمي لمنتدي شباب العالم https://register.wyfegypt.com/
 

فريدة الشوباشي الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي توك شو الشوباشي

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