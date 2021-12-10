أبرزهم فورد مافريك.. أفضل الشاحنات المنتظرة لعام 2022

تتنافس الشركات فيما بينها لتقديم شاحنات صغيرة الحجم وعملية، خاصة وأن فئة البيك اب أصبحت أكثر شعبية بمرور الوقت، لتصبح أكثر بكثير من مجرد شاحنة نفعية للأعمال الشاقة، وأصبحت بعض الاسر الآن تفضل شراءها عن شراء سيارة كبيرة الحجم، لتصبح بذلك وسيلة التنقل الأولى خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحتل الصدارة في المبيعات. واستجابة لرغبات المشترين المتلهفين على الشاحنات ذات المواصفات العالية والرفاهية، أبدعت مختلف الشركات في تقديم شاحناتها بلمسات فنية وجمالية تجعها شبيهة بالسيارات الـ SUV الفخمة.

في السطور القادمة ترصد "صدى البلد" أفضل شاحنات البيك اب المتوقع صدورها رسميا في 2022، وفقا لتصنيف موقع "موتور ترند".

أولا: فورد مافريك

البيك اب المدمجة المتفوقة في الأداء والشعبية على هيونداي سانتا كروز، وتأتي باختبار بين محرك احتراق داخلي وآخر هايبرد موفر جدا في استهلاك الوقود، وهي تأتي بشكل قياسي مع محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر مزود بشاحن توربيني ونظام دفع كلي، بقوة 191 حصان وعزم دوران 4000 رطل قدم.

ثانيا: شيفروليه كولورادو

من فئة البيك أب متوسطة الحجم، بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 200 حصان مع ناقل حركة آلي من 6 سرعات وعزم دوران 7000 رطل قدم، وتأتي باختيار بين نظام دفع رباعي أو نظام دفع خلفي، مع أربعة فئات مختلفة من التجهيز.

ثالثا: رام 1500

وهي من أفضل لشاحنات البيك أب كاملة الحجم، مع نظام معلومات وترفيه بشيه بالسيارات الفاخرة، ومتوفرة بمجموعة نقل متنوعة، منها محرك البنزين V6 سعة 3.6 لتر بقوة 305 حصان وعزم دوران 269 رطل قدم، أو محرك سداسي الأسطوانات ديزل سعة 3 لتر بقوة 260 حصان وعزم دوران 480 رطل قدم، أو محرك V8 سعة سعة 5.7 لتر بقوة 395 حصان وعزم دوران 410 رطل قدم.

رابعا: رام 2500 HD

وهي من أفضل الشاحنات للمهام الشاقة، تأتي بمحرك بنزين V8 سعة 6.4 لتر بقوة 410 حصان وعزم دوران 429 رطل قدم، أو محرك ديزل سعة 6.7 لتر بقوة 420 حصان وعزم دوران 1075 رطل قدم، مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات، مع قدرة على سحب 37,090 رطل قدم.

خامسا: رام 2500 HD

وهي تأتي بمحرك بنزين V8 سعة 6.4 لتر بقوة 410 حصان وعزم دوران 429 رطل قدم، أو محرك ديزل سعة 6.7 لتر بقوة 370 حصان وعزم دوران 850 رطل قدم، مع قدرة على سحب 20 ألف رطل.