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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: العلاقات مع أمريكا تتطور بشكل خاطئ

روسيا: العلاقات مع
روسيا: العلاقات مع أمريكا تتطور بشكل خاطئ

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الجمعة، أن تطور العلاقات الروسية الأمريكية يذهب بالاتجاه الخاطئ .

وقال المسئول الروسي في مؤتمر صحفي: "علينا أن نعترف بأن وضع العلاقات الروسية - الأمريكية تتطور بشكل غير سليم وخاطئ، وهذا ليس ذنب روسيا، حيث تراكمت العديد من العوامل السلبية".

وأضاف ريابكوف أن "الإدارة الأمريكية تواصل موقفها غير الودي علانية، ويتجلى ذلك من خلال فرض العقوبات التي لا تتوقف، كما يتم توجيه اتهامات لا أساس لها ضدنا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتجاهل تحذيرات موسكو والبنية التحتية العسكرية للناتو أقرب ما يمكن إلى روسيا.

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وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوعز لهذا السبب بالسعي للحصول على ضمانات قانونية طويلة الأمد للأمن، مثبتة في شكل معاهدات، على الحدود الغربية.

ولفت إلى أن "روسيا تأمل اعتماد وثيقة بعد الحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي، من أجل إيجاد البديل الصحيح لمعاهدة ستارت التي انتهت مدتها".

وأضاف ريابكوف "في 5 فبراير من العام المقبل تنتهي السنة الأولى من تمديد معاهدة "ستارت" لمدة خمس سنوات، وتم إطلاق الحوار بالفعل حول الاستقرار الاستراتيجي، نتمنى أن تكون نتيجته إبرام وثيقة أو سلسلة من الوثائق التي ستجعل من الممكن إيجاد بديل صحيح لمعاهدة ستارت التي تنتهي صلاحيتها بعد أكثر من 4 سنوات".

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