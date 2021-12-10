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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفعيل الشراكة بين مستشفيات جامعة عين شمس ومستشفى GOSH البريطاني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وفدا من مستشفى GOSH البريطاني.

وعقد اللقاء؛ في إطار تفعيل الشراكة بين مستشفيات جامعة عين شمس، ومستشفى GOSH البريطاني؛ لتبادل الخبرات، وتدريب الأطباء على مدار 5 سنوات.

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وتم توقيع اتفاقية في وقت سابق بين مستشفى جريت أورموند ستريت (جوش GOSH) وهى جزء من منظمة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة (NHS) ومستشفى جامعة عين شمس، والتى تعد إحدى أكبر المؤسسات الطبية التعليمية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وينص العقد بين الطرفين، والذي تم تنفيذه بتمويل من مؤسسة البنك التجاري الدولي، على إنشاء برنامج طموح مدته 5 سنوات بين جوش وعين شمس.

ويعمل المستشفيان، معًا لتبادل الخبرات وتعزيز التطوير في وظائف الرعاية الصحية الحيوية، بما في ذلك العناية المركزة وأمراض الدم والأورام، وسيطورون ويبدأون برنامجا تدريبيا تعليميا سريريا شاملا في هذه المجالات.

ويكون برنامج استشاري زائر- جزءا رئيسيا من الشراكة- من مستشاري GOSH، وغيرهم من المهنيين في هذه التخصصات، ومجموعة واسعة من التخصصات السريرية الأخرى الذين يزورون جامعة عين شمس؛ مما يسمح بمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات، كما ستوفر الشراكة، فرصة للمراقبين الطبيين من عين شمس، لزيارة GOSH في لندن.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مني الجنزوري رئيس قسم الأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس ، والدكتورة ياسمين جمال مدير عام مستشفى الاطفال ولفيف من رؤساء الاقسام والاساتذه بالمستشفى منهم أ.د. مصطفي هدهد والدكتور هشام عوض و الدكتورة حنان ابراهيم والدكتورة ايمان رجب واد فاطمه سليمان

جامعة عين شمس كلية الطب عين شمس عميد كلية الطب مستشفى GOSH

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