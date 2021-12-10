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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادى الجديد: بدء بيع أشجار الغابات الخشبية فى المزاد العلنى

وكيل وزارة الزراعه
وكيل وزارة الزراعه

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، البدء في بيع الأشجار الخشبية بغابة الخارجة التابعة للإدارة المركزية للتشجير والبيئة بوزارة الزراعة، وذلك بعد إجراء المزاد العلني عليها تحت إشراف وزارة الزراعة.

وشملت أنواع الأشجار (تيرميناليا - كازورينا - كافور - نيم)، وذلك تحت إشراف الدكتور مجد المرسي - وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد وإشراف الدكتور محمد عبدالمنعم - مدير إدارة التشجير وبحضور المهندس بخيت فتحي مسئول الغابة الشجرية.

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وقال وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن الغابة الشجرية بمدينة الخارجة، تبلغ مساحتها 315 فدانا، من بينها مساحة 215 فدانا منزرعة كمرحلة أولى، و100 فدان جار زراعتها، وغابة موط 4 ومشتل موط 1، حيث تبلغ مساحتها 700 فدان، ويتم من خلال الغابة استغلال مياه الصرف الصحي في إنشاء غابات شجرية وزراعتها بنباتات الوقود الحيوي (الجوجوبا والجاتروفا) بالتعاون مع الإدارة المركزية للتشجير والبيئة بوزارة الزراعة وذلك بهدف تحقيق عائد اقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.

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