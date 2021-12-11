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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل وزوجته تخصصا في سرقة المتاجر بالقاهرة

المتهمين
المتهمين

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بارتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الامن من ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بارتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر.

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من مدير وشريك بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة المنوه عنها وسرقة 4 جهاز لاب توب - هاتف محمول، من الداخل ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية لمحل البلاغ وبإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بباب الشركة وبعثرة محتوياتها .

وباستكمال التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية أمكن التواصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدة ، وزوجها "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطهما .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما .

كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقات المتاجر بأسلوب "كسر الباب" وأقرا بارتكاب 22 حادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط (عدد 3 شاشة LCD) لدى عميلهما "سيئ النية" ، كما تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما "حسنى النية " 8 أشخاص ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهمهما بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عاطل وزوجته حبس عاطل وزوجته السرقة المتاجر

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