راندا رزق: اهتمام الرئيس بذوي الهمم لفتة إنسانية تساعد على إدماجهم بالمجتمع

قالت الدكتورة راندا رزق، أستاذ الإعلام التربوي بجامعة القاهرة وعضو المجلس الرئاسي للتنمية المجتمعية، إن اهتمام الرئيس السيسي بالأشخاص ذوي الهمم وتحقيق أحلامهم خلال احتفالية قادرون باختلاف، تؤكد إنسانية الرئيس ويمنحهم دوافع قوية وأملا كبيرا.



وأشارت رزق إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بذوي القدرات الخاصة، وتحرص كافة مؤسسات الدولة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة الخدمات لهم وحصولهم على حقوقهم، وهو ما ظهر واضحا في احتفالية "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وذكرت أن تحقيق أحلام ذوي الهمم لفتة إنسانية من الرئيس السيسي، مشيرة إلى نظرات الحب الصادقة التي ظهرت في أعين الأشخاص ذوي القدرات الخاصة تجاه الرئيس.



وأوضحت الدكتورة راندا رزق أن اهتمام الرئيس والدولة بذوي الهمم يُقلل من تعرضهم للتنمر وعدم التقبل ويساعد على إدماجهم بشكل حقيقي في المجتمع، خاصة وأنهم يمتلكون قدرات ومهارات تمكنهم من تحقيق الكثير.



و شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام، في احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، حيث إنه استمع لمطالبهم ووجه بتنفيذها على الفور ما تسبب في سعادة كبيرة بينهم.