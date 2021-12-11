رئيس مجمع اللغة: نجيب محفوظ كان أسلوبه مختلفا عن كافة معاصريه

قال الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة، إن أدب الأديب نجيب محفوظ يتميز بميزة ينفرد عنها بين جميع معاصيريه، مشيرا: “لم أفهم عملية تنقيح أعمال نجيب محفوظ حتي الأن”.

وأضاف صلاح فضل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار" المذاع عبر فضائية “النهار”، أن أسلوب نجيب محفوظ كان يتمتع بميزتين، الأولي: السهولة الشديدة، حيث أن جميع كتاباته كانت باللغة الفصحي، ولكنها تتسرب إلى الروح وتصل إلى الوجدان وتشف عنها النفس وتتقبلها كأن الشخص يشرب الماء العذبة.

وتابع أنه الغريب مع تلك الخاصية كان يجمع الكاتب طبقا لما أنتهت إليه الدراسات الأكاديمية وهو أنه كان أكثر الكتاب إستخداما للصياغات القرأنية، وهي على درجة عالية من البلاغة والفصاحة.

وأشار إلى أن نجيب محفوظ كان تلميذا مباشرا لعالمين متناقضين، وهم مصطفي عبد الرازق وسلامة موسي، لافتا إلى أن أعمال نجيب محفوظ تحمي نفسها ولا تحتاج أحد لعتني بها.