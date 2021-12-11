جهاز بدر يكشف تفاصيل مشروع إسكان موظفي العاصمة الادارية|فيديو

كشف المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، تفاصيل مشروع إسكان موظفي العاصمة الادارية الجديدة.

وأكد عمار مندور، في لقائه ببرنامج "تعمير" على قناة "on"، مساء اليوم الجمعة، أن هناك اهتمام بهذا المشروع، مشيرا إلى أن سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة هو الموقع الأكثر أهمية في المدينة.

وأضاف المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بوحدات تصل إلى 9024 وحدة، بواقع 376 عمارة، متابعا أن مدينة بدر تم اختيارها مكانا لسكن الموظفين نظرًا لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة .

وأكمل المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن الانتهاء من هذه المشروعات لم يكن وحدات إسكان فقط لكن الأعمال شملت خدمات وطرقًا وكهرباء، لافتا إلى أنه يضم المشروع، وفق رئيس الجهاز، 13 مبنًا خدميًّا جاهزًا للتشغيل.

وفي السياق نفسه أشار المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم تنفيذ هذه الوحدات في مدة سنة ونصف طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد.



