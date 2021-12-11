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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العرب

3 مرشحين يتنافسون على رئاسة نادي أسوان فى انتخابات اليوم

نادى أسوان الرياضى
نادى أسوان الرياضى

تقام اليوم السبت انتخابات نادي أسوان لاختيار مجلس إدارة جديدة من أجل تولى المهمة أربعة سنوات مقبلة بعدما سبق تأجيلها نظرا للظروف والأجواء المناخية.

 

ويتنافس خلال إنتخابات نادى أسوان من أجل إختيار مجلس إدارة جديد 30 مرشحاً بانتخابات مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لدورة 2025 - 2021.

 

وكان من المقرر أن تقام الانتخابات في 13 نوفمبر الماضي قبل أن يتم تأجيلها إلى 11 ديسمبر الجاري بسبب الظروف المناخية التي ضربت محافظة أسوان الشهر الماضي.

 

وتضم القائمة النهائية لأسماء المرشحين لإنتخابات مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لمدة 4 سنوات مقبلة على كافة المقاعد كل من :

 

منصب الرئيس:

عدد (3) مرشحين هم :-

١_الشافعي صالح

٢_حسن عبد القادر عبدالجواد

٣_يوسف عبدالحي حسين سبالك

 

منصب نائب الرئيس :

عدد (3) من المرشحين هم -

١_محمد احمد صالح

٢-محمد رضا محمد هريدي

٣-ياسر حمدي منيب

 

منصب أمين الصندوق :

 

عدد (2) من المرشحين هم:

١-ابوالحسن الشاذلى

٢-محمد سيد حامد

 

وتقدم للعضوية فوق السن:

عدد (16) مرشحا هم :-

١-احمد فكري ابراهيم

٢-احمد ناصر جلال

٣-ايهاب محمد منصور

٤-تامر حسين محمد مرسال

٥-دعاء إبراهيم محمود

٦-سيف الدين محمد حسن

٧-صلاح احمد جمعة

٨-طارق عبدالوهاب

٩-عبدالجليل الطاهر

١٠-محمد حمدي محمد عباس

١١-محمد محمود عبدالرحيم

١٢-محمد محمود يوسف

١٣-محمود محمد عبده حنفي

١٤-محمود مصطفي عبدالله سليم

١٥-مصطفي حمدي امين

١٦-وليد رزق بدر عبدالحفيظ

 

العضوية تحت السن:

تقدم لها عدد (6) مرشحين هم '-

١-الامين احمد فؤاد زاهد

٢—خالد جمال عبد الناصر حسن

٣- محمد عنتر فراج

٤-مصطفي سيد سليمان

٥— معتز ربيع هلال

٦- يوسف عبدالغني عبدالله.

 

وتخوض قائمة العطاء برئاسة المستشار الشافعي صالح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية السباق الانتخابي، تحت شعار ” لا نعد بالمستحيل و لكن سنجتهد.

 

وتضمن البرنامج الإنتخابي لقائمة العطاء اهتمامات الأعضاء سواء الرياضية او الاجتماعية أو الإنشائية أو الثقافية بما يتناسب مع جميع الأعضاء من مختلف الأعمار السنية.

 

و وترأس المستشار  الشافعي صالح مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، في وقت سابق، وسبق أن حقق المستشار الشافعي صالح الكثير من الإنجازات خلال الدورة التي ترأس فيها مجلس إدارة النادي.

 

وتضمن تشكيل قائمة العطاء جميع الكتل التصويتية داخل الجمعية العمومية وهو الأمر الذي يزيد من فرص قائمة العطاء للفوز بمقاعد مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي والذي يحتاج بالفعل للعطاء لتحقيق طموحات و أحلام أبناء أسوان كافة و ليس أعضاء الجمعية العمومية.

انتخابات نادي أسوان محافظة أسوان الشافعي صالح ابوالحسن الشاذلى

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