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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طاهر: القطاع الخاص شريك في التنمية و2022 العام الأبرز في مجال العقارات

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

أكد المهندس محمود طاهر عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات المصرية وعضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن مصر علي موعد جديد خلال المرحلة المقبلة لتكون دوله ناطحات سحاب جديدة كما هو موجود في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

 

وقال طاهر  في تصريحات له، إن العاصمة الإدارية الجديدة خلقت فكر جديد لدي الشركات العقارية تستطيع من خلاله تشييد مباني وأبراج شاهقة تكاد تكون تكون ناطحات سحاب، لافتا إلى أن مدن الجيل الرابع العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك ابراج العلمين الجديدة، ستكون واجهه مصر السياحية خلال السنوات المقبلة بما ستساهم فيه من جذب للوفود الأجنبية وكذلك المستثمرين العرب والأجانب.

 

 

وشدد على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي، مشيرا إلى وجود مشاركة فاعلة من قبل القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية خلال تلك المرحلة، كما أوضح أن أبرز ما يميز المشروعات القومية الجديدة هو عنصر الوقت والتحدي الكبير الموجود لإنجازها خلال فترة زمنية وجيزة. 


وتوقع طاهر أن يكون عام 2022 هو العام الأبرز في قطاع الاستثمار العقاري خاصه بالتزامن مع انتقال الوزرات والموظفين إلي العاصمة الإدارية الجديدة متوقعاً أن يكون هناك إقبال كبير من فبل العملاء علي الشراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة سواء التجاري أو الإداري أو الطبي والسكني.

 

 

وتقدر استثمارات المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية بنحو 3 مليارات دولار، بتمويل من الصين، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، عبر دفعة مقدمة، والـ85% الباقية، يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء البالغة 42 شهرا، ثم السداد بعد ذلك على مدة تمتد إلى 10 سنوات‪.

 

وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجا باستخدامات متنوعة، من بينها السكني والإداري والتجاري والخدمي، وجار تنفيذ مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة cscec الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

عقار القطاع الخاص المشروعات القومية العاصمة الإدارية الجديدة العقارات

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