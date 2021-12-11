عمومية ومناقشة الميزانية.. منافسة شرسة اليوم في انتخابات التايكوندو

تجري اليوم السبت إجراءات الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو لانتخاب مجلس إدارة لدورة انتخابية جديد لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى مناقشة الميزانية والحساب الختامى ومكافأة المدير المالي والتنفيذي.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو 58 هيئة لها حق الحضور والتصويت بعد أن تم اعتمادها من الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية.

منافسة شرسة على منصب رئيس الاتحاد

ويتنافس على الرئاسة الثنائى عمرو سليم الرئيس الحالى للاتحاد ومحمد مصطفى ويخوض كل منهما السباق بقائمته التي اختارها.

كان الاتحاد الدولى للتايكوندو برئاسة تشونج وان تشو، قرر تعيين وسام الغمرى عضوًا بلجنة البومزا بالاتحاد الدولى للتايكوندو، وأرسل رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو خطاب التعيين والتهنئة، على أن يتولى الغمري عمله فى عضوية لجنة البومزا لمدة عامين حتى انتهاء بطولة العالم 2023.

يذكر أن رجل الأعمال محمد حمدي جاد عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو السابق أعلن عن ترشحه لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو.

ويخوض محمد جاد انتخابات اتحاد التايكوندو مستقلا على منصب العضوية في الدورة القادمة التي تمتد من ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ رغبة منه في خدمة اللعبة والعمل على تطويرها خلال الفترة القادمة.

ويمتلك محمد جاد خبرة في مجال الإدارة حيث تنقل في الكثير من الأعمال خلال الأعوام الماضية، فبعد أن عمل في مجال التسويق في العديد من الشركات دخل مجال الرياضة عام 2012 حين انتخب عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو، وامتزجت خبراته التسويقية مع الخبرات الرياضية التي اكتسبها فقام بتدشين أول مجلة رياضية متخصصة في الألعاب الفردية مع الكاتبين الصحفيين أيمن بدرة وجمال نور الدين، ولكن التجربة لم تكتمل.

بترشيح من الراحل اللواء أحمد فولي، درس جاد دبلوم في التسويق الرياضي في أروقة الاتحاد العالمي للتايكوندو بكوريا الجنوبية عام 2016 فاستطاع صقل خبراته في العمل الإداري.

وبعد بعض المحاولات في مجال التسويق الرياضي، استقر جاد في مجال التسويق بشكل عام ولكنه لم ينس ارتباطه بالرياضة وعشقه للرياضيين وحلمه بتقديم أبطال مصر في أفضل صورة، فقام بتدشين موقع رياضي متخصص في الألعاب الفردية والألعاب الآخرى. وأعلن الاتحاد المصرى للتايكوندو ان يوم السبت 11/12/2021 موعدا لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد للدورة الانتخابية القادمة وذلك بمقر مجمع الاتحادات بهيئة استاد القاهرة الدولى بمدينة نصر.

وأكد الاتحاد انه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإجراء الانتخابات يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين. فى حين سيتم فتح باب الترشح للانتخابات أمام المرشحين من الغد 31 أكتوبر حتى يوم 6 نوفمبر المقبل من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الخامسة مساءً يوميًا.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو 58 هيئة رياضية ، لها حق التصويت و الحضور في العمومية ، بعد أن تم اعتمادها من الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية. وكان اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، قد قرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية التى كان مقررا إقامتها يوم 9 أكتوبر الماضى، وتتضمن بند الانتخابات وجميع الإجراءات الخاصة بها.