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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف القعيد: ليس من حق أحد العبث بتاريخ نجيب محفوظ على الإطلاق

الكاتب الروائي، يوسف
الكاتب الروائي، يوسف القعيد

قال الكاتب الروائي، يوسف القعيد، إنه يجب أن تكون نصوص نجيب محفوظ كما هي دون أى تدخل من أى جهة على الإطلاق، او تحت اى مبرر، مشيرا إلى أن نصوصه الخاصة به من التاريخ الأدبي لكتابة الرواية فى الوطن العربي والعالم.

 

وأضاف يوسف القعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه ليس من حق دار النشر الجديدة أو القديمة العبث بتراث نجيب محفوظ على الإطلاق، موضحا أن أعماله لا تحتاج إلى التنقيح والمراجعة.

 

وتابع أنه يشك بتصريح نجلة نجيب محفوظ فى انها قالت ان عالم المثقفين هم فتوات، لافتا إلى أنه على معرفة بها، معقبا: “نجيب محفوظ إنسان جميل ونادر بكل معني الكلمة”.

يوسف القعيد تراث نجيب محفوظ التنقيح والمراجعة عالم المثقفين دار النشر

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