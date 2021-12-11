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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد أمين: المحكمة فيلم مسلي رغم مناقشته قضايا مهمة وداش فنان مجتهد

محمد أمين
محمد أمين

أكد المخرج الكبير محمد أمين ان فيلم المحكمة يعتمد على البطولة الجماعية ، حيث تدور أحداثه فى يوم واحد فقط ، داخل أحدى المحاكم ، ويتم استعراض عدد من القضايا المختلفة .

 

وتابع المخرج محمد أمين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انه رشح الى إخراج العمل من خلال المؤلف أحمد عبد الله ، مؤكداً ان أهم ما جذبنه للسيناريو انه على الرغم من مناقشته قضايا فى غاية الأهمية الى ان به نسبة تسلية الى المشاهد كبيرة ، وهو ما يراه لابد وان يتمتع به الفيلم السينمائى . 

 

وإضاف محمد أمين : من القصص التى كنت سعيد وانا أقوم بإخراجها داخل فيلم المحكمة ، الخاصة بالفنان أحمد داش ، خاصة وانه فنان مجتهد .

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الجدير بالذكر ان فيلم المحكمة حقق  إيرادات بلغت قيمتها 119251 جنيه ليحتل بذلك المركز الأول ضمن قائمة الأفلام المعروضة حاليا.

فيلم المحكمة يعتمد على البطولة الجماعية ويقوم ببطولته كل من غادة عادل وجميلة عوض ويسرا اللوزى وهو من تأليف احمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

يتناول فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين  العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.

 

 

محمد أمين احمد داش فيلم المحكمة الفنان احمد داش أحمد عبد الله المخرج محمد أمين

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