أخبار العالم| تقدم في مباحثات الاتفاق النووي في فيينا.. وولي العهد السعودي يزور الكويت..انتقال كورونا من الحيوانات للبشر

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أخطر مسرب للمعلومات في التاريخ.. ما مصير جوليان أسانج بعد سماح القضاء البريطاني بتسليمه؟

أصدرت محكمة استئناف بريطانية، حكمًا، بإلغاء حكم سابق رفض تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، إلى الولايات المتحدة.

مدير منظمة الصحة العالمية يوجه رسالة إلى محمد صلاح

وجه مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيوس رسالة إلى نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعدما حث اللاعب المصري الناس على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19".

ديلي ميل: القبض على 6 مصريين بتهمة اغتصاب 10 قاصرات في صقلية

ألقت السلطات الصقلية القبض على 6 مصريين بتهمة اغتصاب 10 فتيات يوميًا، خلال قضائهم فترة حجر صحي داخل مركز لاستقبال المهاجرين في صقلية.

ولي العهد السعودي يوجه رسالة إلى أمير الكويت

بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجمعة، برقية شكر، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لدى مغادرته دولة الكويت بعد زيارة رسمية".

تقدم في مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني

قال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن أطراف مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني تمكنوا من إزالة بعض مواضع سوء التفاهم التي واجهوها الأسبوع الماضي بالمحادثات وبدأوا في التحرك عمليا.

خلال 24 ساعة.. دولة عربية تسجل أكثر من 4000 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الاردنية الجمعة عن تسجيل 38 وفاة و 4936 إصابة كورونا جديدة في الأردن خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ، حيث بلغت نسبة الفحوص الايجابية 10.15%.

مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية.. فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن مقاتلة من طراز "سو-30" تابعة لقواتها اعترضت طائرة استطلاع أمريكية فوق المياه الدولية للبحر الأسود.

انتقال كورونا من الحيوانات للبشر.. العلماء يدقون ناقوس الخطر

بعد نحو عامين على انتشار جائحة كورونا "كوفيد-19"، لا يزال العلماء يبحثون في أصل الفيروس الذي غير شكل العالم، حيث يخشى كثيرون من أن تكون الحيوانات بيئة حاضنة جيدة للفيروس تتسبب في ظهور أوبئة جديدة، ومتغيرات لكورونا آخرها متحور "أوميكرون" شديد العدوى.

وبينما يعتقد معظم العلماء أن الفيروس انتقل من الحيوان إلى البشر، يؤمن آخرون بأن الفيروس تسرب من مختبر صيني في مدينة ووهان، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ومع تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا حوالي 5.2 مليون حالة، تحاول مجموعة من العلماء التركيز على النشأة الحيوانية لفيروس كورونا، وكيفية انتقاله للإنسان، على أمل أن تساعد الدراسات في صد الفيروسات والمتغيرات الجديدة.