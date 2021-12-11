لميس سلامة عن مباراة الأردن: منتخب مصر على موعد مع منتخب عنيد وقوي|فيديو

عقلت الإعلامية " لميس سلامة " على مباراة مصر والمنتخب الأردني ، اليوم ، والتي ستقام في الساعة 5 مساء ، قائلة :" هنلاعب منتخب قوي وعنيد " .

وقالت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، إن المنتخب المصري جاهز ونتمنى أنه يقدم مباراة مشرفة كالعادة .

وتصدر منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الجزائر والسودان ولبنان.

موعد مباراة مصر والأردن

يلتقى منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الأردن في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت في إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي كارلوس كيروش بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: أحمد فتوح – أحمد ياسين – محمود الونش – عمر كمال عبد الواحد.