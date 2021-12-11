كندا تفرض قيودًا على السفر.. وتحظر 10 دول أفريقية بسبب أوميكرون

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن الوضع الصحي في كندا، بعد انتشار متحور أوميكرون حيث تشهد كندا ارتفاعا واضحا في عدد الإصابات بمتحور أوميكرون، وعليه فرضت كندا عدة قيود على السفر.

وحظرت كندا السفر إلى 10 دول أفريقية، من بينهم نيجيريا وجنوب أفريقيا، في إطار مكافحة متحور أوميكرون.



وفي سياق آخر أعلنت السلطات الصحية في كندا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 إصابات جديدة بمتحور كورونا "أوميكرون" في مقاطعة ألبرتا الكندية.



وأعلنت السلطات الصحية الكندية ثبوت إصابة شخصين من مدينة أوتاوا بمقاطعة أونتاريو -سافرا مؤخرا إلى نيجيريا- بمتحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا، ليصبحا أول حالتين تم تسجيلهما في كندا.



وأكدت وزيرة الصحة في مقاطعة أونتاريو كريستين إليوت والمدير الطبي للصحة الدكتور كيران مور - في بيان - إصابة الشخصين بمتحور "أوميكرون".

وأعلنت وزارة الصحة الكمبودية أن كمبوديا رفعت الحظر الذي كانت قد فرضته على دخول الركاب القادمين من 10 دول أفريقية للحيلولة دون تفشي متحور فيروس كورونا "أوميكرون".