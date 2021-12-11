بعد إجراء الانتخابات .. التشكيل الجديد لـ مجلس الاتحاد المصري للتايدكوندو

أقيمت اليوم السبت انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد المصري للتايكوندو، في مقر الاتحادات بمدينة نصر.

وأسفرت انتخابات اتحاد التايكوندو، عن فوز المستشار محمد مصطفي بمقعد الرئاسة بعد حصوله على 57 صوتا.

وفاز بمقعد العضوية كل من: إيهاب جابر على خليل 36 صوت، خالد محمود فوزي إبراهيم 29 صوت، محمد عبد الله السعيد عجيزة 36صوت، مصطفي معوض تعلب معوض 38 صوت، محمد احمد محمد فولي 30 صوت، خالد محمود محمد عبد المنعم 38 صوت، حازم محمد احمد قنديل 35 صوت ، محمد مجدي محمد طايل 31 صوت.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري للتايكوندو، قام بفتح باب الترشح للانتخابات أمام المرشحين من 31 أكتوبر حتى يوم 6 نوفمبر.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو 58 هيئة رياضية، لها حق التصويت والحضور في العمومية ، بعد أن تم اعتمادها من الجهة الإدارية و اللجنة الأولمبية.