برلمانية تطالب باعتماد سالة إعلامية تساعد الدولة في معركة الوعي والبعد عن الابتذال

بعد حلاقة شرين وسيف حمو بيكا

طالبت النائبة أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب، باعتماد رؤي وخطط توعويه وطنيه في خطاب الإعلام المصري ، من خلال إبراز قيم المجتمع والمحافظة عليها وكذلك مساعدة الدولة في خططها التنموية ومشروعاتها الوطنيه العملاقه ، والتعريف بأهميتها وضرورة التكاتف بين أطياف الشعب المصري بدلاً من تبني موضوعات مبتذله بعيدة كل البعد عن القيم التاريخيه للشعب المصري .



واضافت ابوشقة أن السوشيال ميديا أصبح سلاحا رهيبا لتشكيل الفكر والوجدان ولابد أن يكون له نصيب كبير جدا من خطط الإعلام المصري الوطنيه ، من خلال إعداد رسائل وبرامج تهدف إلي التطوير والتحديث والتبصير بقيمنا وأخلاقها وحضارتنا ، وشددت علي ضرورة مخاطبة كل العقول بكافة درجاتها ، حتي لا نترك مساحة للقصص الوهميه والموضوعات المبتذلة ان تملا حياة المصريين .

وشددت ابوشقة علي ضرورة رقابه الضمير علي المحتوي الذي ينشر ومايبث ورقابة المسئولين عن هذا المؤسسات الاعلاميه ، حتي يعود الإعلام المصري للريادة بعد أن اصبحنا علي مدار اليوم كاملاً، ليس هناك ما ينشر سوي سر حلاقة شعر الفنانه شيرين ، ومادار حولها من تكهنات بوليسيه ، وكذلك سعر وماركة سيارة المغني عمر كمال وسيف حمو بيكا ، وتركنا معركة الدولة المصرية في الوعي بالمخاطر والتحديات التي تواجه الوطن .