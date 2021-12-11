من داخل الجيم.. عبير صبري تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصورة جديدة من داخل إحدى صالات الجيم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت عبير صبري في الصورة باطلالة رياضية جذابة وهي مرتدية تي شيرت كت باللون الأصفر، وبنطالًا باللون الكحلي، وكوتشي باللون الأبيض، وتركت شعرها مُنسدلًا على كتفيها، وعلقت عليها قائلة:"نشوف شغلنا بقى".

وشاركت عبير صبري في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.



مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.