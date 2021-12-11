الصحة العقلية وسلوك مكتسب.. قضم الأظافر عند الأطفال هل يتطلب العلاج؟

العادات هي سلوكيات متكررة تبدأ في الطفولة، في حين أن بعض العادات توصف بأنها جيدة لأنها مفيدة لرفاهية الفرد الجسدية والعقلية ، يطلق على البعض الآخر عادات سيئة لأن لها آثارًا سلبية، إحدى هذه العادة هي قضم الأظافر أو بلع الظفر.



عادة ما تبدأ هذه العادة في عمر ثلاث إلى أربع سنوات ، على الرغم من أنها قد تبدأ في وقت مبكر عند بعض الأطفال. يشعر معظم الآباء بالقلق بشأن عادات قضم أظافر أطفالهم لأنها قد تشير أحيانًا إلى مشاكل سلوكية ، مثل العصبية والقلق.

ما الذي يسبب قضم الأظافر عند الأطفال؟



قد لا يكون هناك دائمًا سبب أساسي لقضم الأظافر عند الأطفال الصغار. قد يفعل البعض ذلك بشكل متقطع دون أي سبب محتمل. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل بعض الأطفال الصغار يعضون أظافرهم بحسب ما نشره موقع هيلثى .

1. الوراثة:

قد يكون بعض الأطفال الصغار الذين لديهم تاريخ عائلي من قضم الأظافر أكثر عرضة لهذه العادة. ليس معروفًا تمامًا كيف تؤثر الجينات على العادات مثل قضم الأظافر.



2. السلوك المكتسب:

إذا لاحظ الطفل أن أحد الوالدين أو مقدم الرعاية الأساسي أو الأخ يعض أظافره كثيرًا ، فقد يحاول محاكاة هذا السلوك.

3. الملل:

من الطبيعي أن يعض بعض الأطفال الدارجين أظافرهم بدافع الملل لأنه ليس لديهم شيء ممتع ليفعلوه.

4. القلق:

يقوم بعض الأطفال بقضم أظافرهم عند القلق لأنه يشتت انتباههم ويخلصهم من سبب القلق ، مما يجعلهم يشعرون بالاسترخاء. قد يعض الطفل الصغير أظافره أيضًا عندما يكون خائفًا أو قلقاً.



5. اضطرابات الصحة العقلية:

في بعض الأطفال الصغار ، قد يكون قضم الأظافر مظهرًا سلوكيًا لبعض الحالات النفسية الأساسية. ومن الأمثلة على ذلك اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) ، واضطراب قلق الانفصال ، واضطراب التحدي المعارض ، ومتلازمة توريت. قد يعاني عدد قليل من الأطفال الصغار من قضم الأظافر المزمن بسبب حالة سلوكية تسمى السلوك المتكرر الذي يركز على الجسم.

6. الأدوية:

في حالات نادرة جدًا ، قد يكون سلوك قضم الأظافر أحد الآثار الجانبية للأدوية.

متى تقلق بشأن قضم الأظافر؟



يميل معظم الأطفال الصغار إلى قضم أظافرهم بشكل مؤقت. ومع ذلك ، يمكنك استشارة طبيب أطفال في السيناريوهات التالية .



أصبح عض الأظافر مزمنًا

تصاب أظافر الأطفال بالبكتيريا أو الفطريات

تسبب قضم الأظافر المتكرر في كشف أسِرَّة الظفر

نزيف من فراش الظفر أو أطراف الأصابع

يتسم الجلد حول الأظافر ، أو تنمو الأظافر بشكل غير طبيعي

يتسبب قضم الأظافر في حدوث مشكلات أخرى ، مثل نمو الأظافر

قضم الأظافر مصحوب بحالات أخرى ، مثل نتف الجلد أو نتف الشعر أو التعرق الزائد



هل قضم الأظافر يتطلب العلاج؟

لا يوجد علاج محدد لقضم الأظافر. قد يتحقق الطبيب من السبب الأساسي المحتمل ، مثل المشكلات السلوكية ، لتحديد مسببات قضم الأظافر عند الأطفال الصغار. عادة ما يؤدي علاج الحالة الأساسية ، إما من خلال الاستشارة أو الأدوية ، إلى التوقف عن عادة قضم الأظافر .



إلى جانب علاج السبب ، قد يخضع بعض الأطفال الصغار الذين يعانون من عادة قضم الأظافر الشديدة للعلاجات التالية المتعلقة بإدارة العادات .

العلاج السلوكي المعرفي

تدريب عكس العادة

تقنيات الاسترخاء الملائمة للأطفال

العلاج الاجتماعي

تقنيات الرعاية الذاتية والتمارين الرياضية