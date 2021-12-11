أستاذ أمراض باطنة ومناعة يكشف حقيقة أخطر شائعة عن لقاح كورونا

نفي الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة في نيوجيرسي، أخطر شائعة يتداولها البعض حول لقاح فيروس كورونا.

وقال خضر خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم": “لا يوجد صحة علمية حول ما يقال أن المواطن الذي أخذ اللقاح لن يعيش أكثر من عامين، وإنه حتى الآن يدعو قادة العالم والمنظمات الصحية العالمية المواطنين إلى ضرورة أخذ اللقاح من أجل مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته”.

وأكد أستاذ المناعة، أنه يجب التوقف عن نشر الشائعات والأقاويل غير العلمية الخاصة بلقاحات كورونا، وذلك لأن اللقاحات هي الدرع الواقي أمامنا حتى الآن.

نوه إلى أنه في بداية جائحة كورونا تم تداول فيديو للرئيس الصيني عبر السوشيال ميديا وتم التلاعب بترجمة الخطاب لبث الرعب في قلوب المواطنين بالرغم من أن الترجمة الحقيقية كانت تتضمن الحديث عن المشروعات العمرانية.