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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"أوميكرون" يصل لبنان والبحرين.. ومناعة متلقي لقاح كورونا أقوى 11 مرة عن غير المُطعمين

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال أستاذ علم الفيروسات، أحمد شاهين، إن متحور "أوميكرون" لن يكون الأخير ووصل إلى بعض الدول العربية منها لبنان والبحرين.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر فضائية "الحياة" تحور "أوميكرون" سريع الانتشار بصورة غريبة، وبالرغم من ذلك لم يتوف شخص بسببه.

قوة المناعة ضد أوميكرون

وأشار أستاذ الفيروسات، إلى أن المناعة التى يتمتع بها متلقى لقاح كورونا ضعف مناعة من لم يتلق اللقاح بـ 11 مرة.

وتسبب متحور أوميكرون في ذعر كبير بجميع أنحاء العالم، خاصة مع تطور الأعراض من خفيفة إلى شديدة. 

وبالنظر إلى أن السلالة الجديدة فإنها تحتوي على أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك، وهو ما لا يشبه أي سلالة أخرى سابقة، ويعتقد الخبراء أنها يمكن أن تفلت من مناعة اللقاح.

اوميكرون أحمد شاهين لبنان البحرين متحور اوميكرون لقاح كورونا

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