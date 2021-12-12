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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب ضغط الكابود بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان رجال المباحث تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب " الضغط على الكابود " وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه .


وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه ، كما أقر باتكاربه عدد (3) حوادث سرقة بطاريات بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها بمسكنه .


باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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