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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: نحتجز 4 جنود إسرائيليين لن يرون الشمس قبل خروج الأسرى الفلسطينيين

حماس: نحتجز 4 جنود
حماس: نحتجز 4 جنود إسرائيليين لن يرون الشمس

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، السبت، أن في قبضتها 4 من الجنود الإسرائيليين، لن يرون الشمس قبل أن يخرج الأسرى الفلسطينيون من السجون الإسرائيلية، ضمن صفقة أسرى.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في حوار مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن الحركة تتحرك بكل الطرق بهدف حماية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم، والعمل على انتزاع حريتهم الكاملة.

وأوضح أن حركة حماس تضع قضية الأسرى على رأس أولوياتها، لافتا إلى أنها قامت منذ انطلاقتها بعشرات المحاولات لأسر جنود إسرائيليين، بهدف مبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأشار متحدث حماس إلى أن حل قضية الأسرى الفلسطينيين لا تكون إلا بكسر القيد عنهم وانتزاع حريتهم انتزاعا، موضحا أن هذا الأمر يعد استراتيجية ثابتة لدى الحركة على المستويين السياسي والعسكري.

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في سياق آخر، أكد قاسم أن "عمليات الطعن البطولية التي تجري في الضفة الغربية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين الصهاينة هي امتداد لثورة الشعب الفلسطيني التي لا تتوقف ضد الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية".

وأضاف أن هذه العمليات التي يقوم بها الشباب والشابات والشيوخ في الضفة الغربية ومن مختلف المناطق ومختلف الأجيال، هي أصدق تعبير على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يوقف جهاده المبارك  ضد هذا المشروع الصهيوني السرطاني في جسد الأمة الإسلامية وفي المنطقة، على حد قوله.

وقال متحدث حماس إن الشعب الفلسطيني سيواصل دفاعه عن المقدسات وخصوصا المسجد الأقصى المبارك بكل ما يملك.

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