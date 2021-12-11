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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن تسجيل 20 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

إسرائيل تعلن تسجيل
إسرائيل تعلن تسجيل 20 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل تسجيل 20 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالسلالة الجديدة في البلاد إلى 55 حالة.

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال محادثات مع مسؤولي الصحة إلى العمل على تسريع وتيرة التطعيم في إسرائيل.

وقررت إسرائيل، أمس الجمعة، تمديد قيود السفر بما في ذلك حظر دخول جميع الرعايا الأجانب لمدة 10 أيام أخرى، في محاولة لوقف تفشي متحور أوميكرون.

وقال بيان صادر عن رئيس وزراء إسرائيل ووزير الصحة نيتسان هورويتز، إن القيود ستستمر على الركاب الذين يصلون إلى مطار بن جوريون الدولي في إسرائيل حتى 22 ديسمبر على الأقل.

وأشار البيان إلى أنه قد يتم فرض قيود وتقديم حوافز إضافية على التطعيم في الأيام المقبلة.

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وبموجب الإجراءات الحالية، يجب على جميع الإسرائيليين العائدين من الخارج الخضوع للحجر الصحي الذاتي حتى يتلقوا تأكيدا بسلبية نتائج اختبار "بي سي آر" لفيروس كورونا، بينما يطلب من القادمين من البلدان عالية الخطورة العزل في فندق حجر صحي حكومي حتى يحصلوا على نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية.

ومن المتوقع أن تبت إسرائيل خلال الأيام المقبلة، في مسألة احتمال شراء عشرات آلاف الجرعات لدواء جديد ضد كورونا، من صنع شركة فايزر بمبلغ حوالي 100 مليون شيكل، التي من المنتظر أن تصل إلى البلاد خلال الربع الأول من العام المقبل في حال إتمام تنفيذ الصفقة.

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