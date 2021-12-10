حماس تحيي انطلاقتها بمسيرات جماهيرية حاشدة

شارك عشرات الآلاف من أنصار وأعضاء حركة المقاومة الفلسطينية حماس في مسيرات جماهيرية حاشدة انطلقت بعد صلاة الجمعة بمدينة غزة وشمال القطاع.

ورفع المشاركون صور شهداء حماس ورايات الحركة وسط مشاركة من مقاتلي القسام.





وقال محمود الزهار القيادي في حماس في الكلمة المركزية بمدينة غزة المسيرات: “اليوم تأكيد على الالتزام بالثوابت وأن أرض فلسطين لا ينقص منها شبر واحد هي للفلسطينين وان القدس شرقها وغربها للفلسطينيين”.

وأكد أن انطلاقة الحركة بداية لمرحلة جديدة من المقاومة التي بدأت تكتب وثيقة انتصار الشعب الفلسطيني على المحتل.

وتوجه بالتحية لقائد القسام محمد الضيف الذي لبى نداء أهل القدس فكانت معركة سيف القدس التي هي بداية المعركة الفاصلة للتحرير.

وتعهد الزهار بعدم ترك الاسرى في سجون الاحتلال مهما كان الثمن.

وأكد أن الانطلاقة حولت الحجر الى صاروخ يصل كل مكان في فلسطين وخلقت حالة من الردع للاحتلال الذي يخشى اغتيال المقاومين لانه يعرف الرد.

وقال الزهار: "رسالتنا للمجتمع الدولي، إن حقوق الانسان لا تتجزأ ونقول لبريطانيا وأمريكا اننا حركة تحرر وطني واسلامي فان كان هذا هو الإرهاب فنعم الإرهاب".

وتقدم بالشكر لكل الدول الداعمة للمقاومة داعيا لمزيد من الدعم.