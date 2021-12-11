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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كريم صبري يكشف أهمية عملية تحويل المسار لمرضى السكر والسمنة المفرطة.. والكلاسيكي يعالج مشكلة الفتق في الحجاب الحاجز..فيديو

كريم صبري
كريم صبري

عرض برنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، فقرة خاصة من مركز الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، للحديث عن طرق سريعة لمواجهة السمنة، و نصائح لـ كبار السن.

كشف الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أهمية عملية تحويل المسار لمرضي السكر ومرضي السمنة المفرطة.

وقال "صبري"، خلال تقرير أذاعه الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، أن عملية تحويل المسار تعتبر عملية علاجية لمرضى السكر، خاصة وأنها تقلل امتصاص السكريات والدهون بصورة كبيرة، وتنشط البنكرياس، خاصة لمرضى السكر من النوع الثاني.

وأوضح استشارى جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن السمنة المفرطة ضارة جدًا في كل الأعمار، خاصة وأنها تؤدي إلى الإصابة بالسكر والضغط وتدهن الكبد، وصعوبة الحركة”، مشيرا إلى أن تحويل مسار المعدة من العمليات الراقية والقوية في إنقاص الوزن، وطويلة الأمد في الاستمرارية في انقاص الوزن، لأنها تعمل على تقليل كمية الأكل، وتقليل امتصاص السكريات بنسبة كبيرة.

 

قال الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تحويل مسار المعدة من العمليات التي تنقص الوزن بصورة فعالة، وتعالج السكر، والضغط والكوليسترول الزائد، ودهون الكبد.

وأضاف "صبري"، أن تحويل المسار تعمل على تقليل كمية الأكل، وتزيد الشبع، وبالتالي إنقاص الوزن بصورة فعالة، مشيرًا إلى أن العملية تشهد استبعاد جزء من الأمعاء المسؤول عن امتصاص 70% من  الدهون، وبالتالي تعمل بأكثر من طريقة لإنقاص الوزن.

أوضح استشارى جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن عملية تحويل المسار تصلح لمن يصل عمره 65 عامًا بعد إجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على الصحة، مضيفًا أن تحويل مسار المعدة تصلح في الأوزان الكبيرة، لأنها فعالة أكثر من العمليات الأخرى، وقادرة على الحفاظ على الوزن على المدى الطويل.


قالت سهير رجب، مريضة سمنة مفرطة، إنها تسكن في محافظة كفر الشيخ وتبلغ من العمر 44 عامًا ووزنها أكثر من 180 كيلو جرام وتعاني من مرض السمنة المفرطة منذ أربع سنوات؛ ما جعلها لا تستطيع المشي بشكل سليم ودائمًا تشتكي من آلام مبرحة في المفاصل.

وأضافت "رجب"،  أن مرض السمنة المفرطة تسبب في عدم مقدرتها على ممارسة عملها وحياتها بشكل سليم، خاصة وأنها من عائلة كل أفرادها يعانون من السمنة ويعشقون الطعام بكل أنواعه ولكنهم أجروا جراحة تكميم المعدة المصغر وتحويل المسار.

وتابع: "فضلت إجراء جراحة تحويل المسار وتكميم المعدة؛ خاصة أنها ستعافيني من بعض الأمراض التي أُصبت بها جراء السمنة المفرطة والتي أعاني منها منذ فترة كبيرة وتعوق حركتي وحياتي بشكل طبيعي".
 

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