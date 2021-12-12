أكلات سعودية .. طريقة تحضير الماتزيز

إذا كنت تشتهي شيئًا ساخنًا ولذيذًا وسريعًا، فقد حان الوقت لتجربة الماتزيز، وهو طبق سعودي تقليدي مصنوع من دقيق القمح.

طريقة تحضير الماتزيز السعودي

يمكنك إعداد الماتزيز فقط في 20 دقيقة فقط.

مكونات الماتزيز

3 أكواب طحين

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 كجم قطع لحم الضأن إلى قطع كبيرة

2 كوسة مقطعة إلى شرائح

2 باذنجان متوسط ​​الحجم مقشر ومقطع الى شرائح

1 يقطين صغير مقشر ومقطع الى شرائح

3 جزر مقطع إلى شرائح

1/2 كجم فاصوليا خضراء

4 الليمون الأسود المجفف

4 طماطم مقطعة إلى مكعبات

2 متوسطة البصل المفروم ناعما

1 فلفل أحمر صغير مفروم

1/2 كوب السمن

1 ملعقة طعام معجون الطماطم

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1/4 ملعقة صغيرة كزبرة مجففة

1/4 ملعقة صغيرة قرفة

ملح

1 بصل مقطع إلى مكعبات

طريقة تحضير الماتزيز

1- غربال الدقيق من خلال مصفاة، يضاف الملح، و1 كوب ماء يرش الطحين ويعجن المزيج حتى يتحول إلى عجينة، يغطى بقطعة قماش ويترك ليرتاح لمدة 30-40 دقيقة

2- في مقلاة ، يُقلى البصل المفروم في السمن حتى يتحول إلى اللون الذهبي ويضاف قطع اللحم واللومي والفلفل الأحمر الحار، وتخلط جيداً وتترك على النار حتى يبدأ لون اللحم في التغير.

3- يُضاف معجون الطماطم إلى مزيج اللحم ويُترك لمدة 10 دقائق على نار خفيفة ثم يُضاف مكعبات الطماطم والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والقرفة والهيل.

4- اخلطي جيداً حتى تمتزج الطماطم مع الخليط ثم أضيفي كمية كافية من الماء لتغطية اللحم، غطي المقلاة واتركيها على النار لمدة 45 إلى 55 دقيقة حتى ينضج اللحم بدرجة متوسطة.

5- اسلقي الفاصوليا الخضراء في الماء حتى تنضج ، ثم صفيها.

6- أضف جميع الخضار إلى خليط اللحوم. غطيها واتركيها على نار متوسطة حتى تنضج الخضار جيداً.

7- نقطع العجين إلى كرات بحجم البيض. افرد كل كرة على شكل دائرة ثم أضف دوائر العجين إلى مرق اللحم والخضروات، يُحفظ على نار متوسطة لمدة 10 إلى 15 دقيقة أخرى حتى ينضج العجين.

