طريقة عمل المفطح السعودي.. لذيذ وشهي

يعشق الكثير منا الأكلات الخليجية وخصوصا الأطباق السعودية وقد لايعرف الكثير غير الكبسة ولكن نقدم لكم اليوم اكلة مختلفة تعرف بأسم المفطح السعودي ويناسب تقديمه في المناسبات والعزائم كالعادة وغيرها.



المقادير



خاروف كامل منظف

بهارات الخاروف:

٢ بصلة مفرومة

ملح / فلفل حسب الرغبة

ملعقة صغيرة جوزة الطيب

واحد يانسون النجمي

ملعقة صغيرة قرفة

٥ اعواد قرنفل

٦ حبات هيل

٢ حبة لومي

٤ ورق غار

٢ ملعقة صغيرة زعفران

٥ فصوص ثوم

عود قرفة

للارز:

١٠ كؤوس ارز امريكي

ملعقة كبيرة زعفران

١/٢ كاس ماء ورد

وقية لية خاروف

٤ ملاعق كبيرة سمن

زيت في وعاء

قطعة فحم ساخنة جدا.

بهارات الارز:

٢ ملعقة كبيرة بهارات (مندي لحم)

عود قرفة

٤ قرنفل

٥ حبات هيل

ملعقة ثوم مهروس

ملح / فلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير

يوضع الخاروف في وعاء كبير يسعه نملأه بالماء ساخن ويوضع على النار.

عندما يبدأ الماء بالغليان تزال الرغاوي من على السطح وتتبل بالبهارات الموجود في المقادير و يضاف اليها البصل .

يترك غلى النار مدة ٣ ساعات (ممكن مدة اقل على حسب نوع الخاروف ).

في هذه الأثناءسنحضر الأرز.

ينقع الأرز بالماء مع ملعقة كبيرة خل.

-ينقع الزعفران بالماء الورد.

في وعاء على النار نضع لية الخاروف وسمن ويشوحواحتى يدوبوا.

تضاف البهارات جميعها وتقلب .

أضيفي الأرز وقلبي لعدة دقايق حتى يتشرب البهارات والدهن.

يضاف مرق اللحم حتى يغمر الأرز .

يغطى القدر ويترك على النار منخفضة حتى يستوي الأرز.

بعد ان يستوي الأرز يسكب ماء الورد بالزعفران على الارز .

يطفئ على النار تحت القدر ثم تحمى قطعة الفحم على النار حتى تصبح ساخنة جدا و يوضع صحن الزيت على الارز وتوضع الفحمة الساخنة في الزيت ويغطى القدر فورا مرة اخرى ،وذلك حتى نحصل الطعم الشواء.

-ويترك الأرز مدة ربع ساعة مغطاة حتى يتنكه بنكهة الشواء .

-ثم يسكب الأرز في وعاء كبير جدا ويوضع الخاروف فوقه ويقدم ساخنا وبصحة وعافية.