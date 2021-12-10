عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المفطح السعودي.. لذيذ وشهي

صدى البلد

 

يعشق الكثير منا الأكلات الخليجية وخصوصا الأطباق السعودية وقد لايعرف الكثير غير الكبسة ولكن نقدم لكم اليوم اكلة مختلفة تعرف بأسم المفطح السعودي ويناسب تقديمه في المناسبات والعزائم كالعادة وغيرها.
 

المقادير


خاروف كامل منظف
بهارات الخاروف:
٢ بصلة مفرومة
ملح / فلفل حسب الرغبة
ملعقة صغيرة جوزة الطيب
واحد يانسون النجمي
ملعقة صغيرة قرفة
٥ اعواد قرنفل
٦ حبات هيل
٢ حبة لومي
٤ ورق غار
٢ ملعقة صغيرة زعفران
٥ فصوص ثوم
عود قرفة
للارز:
١٠ كؤوس ارز امريكي
ملعقة كبيرة زعفران
١/٢ كاس ماء ورد
وقية لية خاروف
٤ ملاعق كبيرة سمن
زيت في وعاء
قطعة فحم ساخنة جدا.
بهارات الارز:
٢ ملعقة كبيرة بهارات (مندي لحم)
عود قرفة
٤ قرنفل
٥ حبات هيل
ملعقة ثوم مهروس
ملح / فلفل حسب الرغبة
طريقة التحضير
يوضع الخاروف في وعاء كبير يسعه نملأه بالماء ساخن ويوضع على النار.
عندما يبدأ الماء بالغليان تزال الرغاوي من على السطح وتتبل بالبهارات الموجود في المقادير و يضاف اليها البصل .
يترك غلى النار مدة ٣ ساعات (ممكن مدة اقل على حسب نوع الخاروف ).
في هذه الأثناءسنحضر الأرز.
ينقع الأرز بالماء مع ملعقة كبيرة خل.
-ينقع الزعفران بالماء الورد.
في وعاء على النار نضع لية الخاروف وسمن ويشوحواحتى يدوبوا.
تضاف البهارات جميعها وتقلب .
أضيفي الأرز وقلبي لعدة دقايق حتى يتشرب البهارات والدهن.
يضاف مرق اللحم حتى يغمر الأرز .
يغطى القدر ويترك على النار منخفضة حتى يستوي الأرز.
بعد ان يستوي الأرز يسكب ماء الورد بالزعفران على الارز .
يطفئ على النار تحت القدر ثم تحمى قطعة الفحم على النار حتى تصبح ساخنة جدا و يوضع صحن الزيت على الارز وتوضع الفحمة الساخنة في الزيت ويغطى القدر فورا مرة اخرى ،وذلك حتى نحصل الطعم الشواء.
-ويترك الأرز مدة ربع ساعة مغطاة حتى يتنكه بنكهة الشواء .
-ثم يسكب الأرز في وعاء كبير جدا ويوضع الخاروف فوقه ويقدم ساخنا وبصحة وعافية.

أرز السعودى الأكلات الخليجية سعودية أكلات الخليج الكبسة سعودي

ترشيحاتنا

حدث ليلا..الصحة: تسجيل 803 حالات جديدة بكورونا.. و 42 وفاة.. المصيلحي: بطاقات التموين الجديدة تضم 4 أفراد فقط.. استخراج تابوت أثري ضخم بعين شمس

فيديوجراف| محظورات جديدة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات خاصة بكورونا 

تعرف علي طريقة التقديم لوظائف قيادات المحليات الجديدة

سورة التوديع.. ما هى ولماذا سميت بهذا الاسم؟

ربة منزل تطلق صرخة مدوية لإنقاذ نجلها.. مصاب بضمور في المخ ويحتاج علاجا فوريا| فيديو

أخبار التوك شو..مهما كان منصبهم.. بكري: ضربات الرقابة الإدارية لا تتوقف ضد الفساد..وزير التموين : 87 مليار جنيه للدعم المقدم للسلع التموينية والخبز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعاها

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

كنت بعمل لايف.. السيدة الأجنبية تكشف حقيقة خروجها بـ"البكيني" من شرفة شقتها بالتجمع

هل يجب غسل الدبر عند الاغتسال من الجنابة أم يكفي صب الماء على الجسم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

احذروا حقنة البرد.. هيئة الدواء تكشف عن أفضل علاج للأنفلونزا

أكياس الشيكولاتة ... حقائق صادمة عن مرض ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف.. الشتاء لم يبدأ..توقعات متخصصي الأرصاد خلال الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ