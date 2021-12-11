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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بانون يسجل هدف التعادل القاتل للمغرب في شباك الجزائر بكأس العرب

صدى البلد

عادل بدر بانون النتيجة للمغرب بهدفين لكل منتخب أمام نظيره الجزائري في المباراة المقامة حاليًا في ربع نهائي كأس العرب.

بانون سجل الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 111 بضربة رأسية من متابعة لعرضية محمد الشيبي، لتصبح النتيجة 2-2.

 

يذكر أن هدف الجزائر الثاني جاء في الدقيقة 102 عن طريق يوسف بلايلي بتسديدة صاروخية بعيدة المدى بعد تلقيه تمريرة من رايس مبولحي، ليسدد الكرة ببراعة مستغلًا تقدم الحارس أنس الزنيتي.

تفاصيل المباراة

 

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي المنتخب الجزائري الذي أهدر العديد من الفرص منذ انطلاق صافرة المباراة.

وتمكن المنتخب المغربي من العودة إلى مجريات المباراة سريعا وشن بعض الهجمات على دفاع منتخب الجزائر الذي تمكن من الحفاظ على شباكه  .

وشهدت الدقيقة 36  انحصار الكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

وأهدر مروان زروقي لاعب منتخب الجزائر فرصة حقيقية بعد تمكنه من الانطلاق تجاه مرمى المغرب ولكن سقطه في كرة مشتركة داخل منطقة الجزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .

وتمكن ياسين براهيمي من إحراز هدف تقدم الجزائر في الدقيقة 62 من خلال ركلة جزاء عقب رجحوع حكم اللقاء لتقنية الفار والتأكد بعد إعاقة من محمد الشيبي ليوسف بلايلي داخل منطقة الجزاء.

ولم تمر سوى دقائق  وتمكن منتخب المغرب من إحراز هدف التعادل عن طريق محمد ناهيري من خلال ركلة حرة لصالح منتخب المغرب بالقرب من منطقة جزاء الجزائر جهة اليمين نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابها الناهيري برأسية من أعلى نقطة سكنت يسار المرمى.

وخاض منتخب المغرب المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: بدر بنون – مروان سعدان - محمد الناهيري – محمد الشيبي

خط الوسط: يحيى جبران - عبد الإله حفيظي - وليد الكرتي

خط الهجوم: إسماعيل الحداد – وليد أزارو – أشرف بنشرقي

وخاض منتخب الجزائر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حسين بن عيادة – إلياس شتي - محمد الأمين توجاي – عبد القادر بدران

خط الوسط: حسام الدين مريزيق – سفيان بن دبكة – ياسين براهيمي

خط الهجوم: يوسف بلايلي – طيب مزياني – مروان زروقي

بدر بانون كأس العرب الجزائر يوسف بلايلي المنتخب المغربي

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