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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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85 % من نبؤاتها تحققت.. من هي العرافة العمياء ؟ | شاهد

توقعات العرافة العمياء
توقعات العرافة العمياء لعام 2022

توقعات العرافة العمياء لعام 2022 تلقى اهتماماً كبيراً من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بفضل تحقق 85% من توقعاتها خلال الأعوام الماضية، ورغم وفاتها عام 1996 إلا ان العرافة العمياء بابا فانغا ظل اسمها يتردد مع بداية كل عام بفضل نبؤاتها السنوية . 

وبعيداً عن توقعات العرافة للعام الجديد، فإن حياة بابا فانغا مليئة الأحداث والأسرار، خاصة القصة وراء فقدانها بصرها وهي في سن صغيرة بسبب تعرضها لعاصفة ترابية هائلة تسببت في فقدانها البصر . 

خلال الحرب العالميَّة الثانيَّة جذبت فانغا المؤمنين بقدرتها على الشفاء والتبنأ ببعض الأحداث، وزارها عدد من الأشخاص، على أمل الحصول على تلّميح حول ما إذا كان أقاربهم على قيد الحياة، أو يبحثون عن المكان الذي ماتوا فيه. في 8 أبريل 1942 زارها القيصر البلغاري بوريس الثالث.

ونستعرض أهم محطات واسرار حياة العرافة العمياء الشهيرة بابا فانغا في الفيديو التالي ..

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حكاية السهرة|أسرار مثيرة في حياة بابا فانجا.. كيف فقدت العرافة العمياء الشهيرة بصرها؟

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فيروس جديد قاتل ومجاعة عالمية.. كيف تنبأت العرافة العمياء بعام 2022 قبل وفاتها؟

توقعات العرافة باباف فانغا 2022

توقعت العرافة بابا فانجا أن الدول الاسكندنافية ستتعرض لارتفاع شديد في درجات الحرارة، وأن قارة أوروبا في هذا العام ستتأثر بشدة بسبب الفيضانات، مؤكدة أن أستراليا سوف تشهد في 2022 لموجات مستمرة من الحرائق.

وتوقعت العرافة العمياء أيضا انتشار الجراد في العالم ويواجه البشرية الفقر والجوع وتعرض بعد الأراضي للجفاف بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري المتوقع ان تتعرض لها بعض دول العالم.

كما توقعت ان العالم سيتعرض لموجة شديدة من الطقس السيئ تجعل حياة البشر مستحيلة في  عدة أماكن، كما توقعت تعرض أمريكا لموجة جليد ضخمة . 

وبعد فيروس كورونا الذي اجتاح العالم منذ عامين، توقعت العرافة العمياء اكتشاف فيروس قاتل في الأنهار الجليدية في الجزء الغربي من روسيا وتحديداً في سيبريا، وتوقعت العرافة أن الفيروس سيكون محتبسا ومتجمدا ولكن بسبب الاحتباس سينتشر في الأرض مشكلًا تهديدًا خطيرا للبشرية.

كما جاء من ضمن توقعات العرافة بابا فانجا لعام 2022، أنه  بسبب الإدمان المتزايد للتكنولوجيا، فإن العديد من الناس سيخلطون بشكل خطير بين الخيال والواقع، كما توقعت أن السفن الفضائية ستهاجم الأرض وستقصف المدن وتأخذ بعض سكان الأرض أسرى لها.

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