فيروس جديد قاتل ومجاعة عالمية.. كيف تنبأت العرافة العمياء بعام 2022 قبل وفاتها؟

رغم وفاتها منذ 25 عاما، إلا أن توقعات العرافة العمياء بابا فانجا مازات تشغل العالم بعدما تحققت العديد من تنبؤاتها خلال السنوات الماضية، ومع قدوم العام الجديد 2022 ، عاد اسم العرافة العمياء بابا فانجا إلى وسائل الإعلام، وتوقعات العرافة لعام 2022 التي جاءت مخيفة ومرعبة بسبب ما تنبأت به منذ سنوات طويلة قبل وفاتها .

توقعات العرافة العمياء لعام 2022

كوارث طبيعية وفيضانات ومجاعة وحتى نهاية كوكب الأرض.. العديد من الكوارث و توقعات العرافة بابا فانجا لعام 2022، فبحسب ما نشره موقع «yearly-horoscope» المتخصص في التوقعات الفلكية، فمن المتوقع أن العالم سيتعرض لموجة شديدة من الطقس السيئ تجعل حياة البشر مستحيلة في عدة أماكن، كما توقعت تعرض أمريكا لموجة جليد ضخمة .

توقعت العرافة بابا فانجا أن الدول الاسكندنافية ستتعرض لارتفاع شديد في درجات الحرارة، وأن قارة أوروبا في هذا العام ستتأثر بشدة بسبب الفيضانات، مؤكدة أن أستراليا سوف تشهد في 2022 لموجات مستمرة من الحرائق.

وتوقعت العرافة العمياء أيضا انتشار الجراد في العالم ويواجه البشرية الفقر والجوع وتعرض بعد الأراضي للجفاف بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري المتوقع ان تتعرض لها بعض دول العالم.

وبعد فيروس كورونا الذي اجتاح العالم منذ عامين، توقعت العرافة العمياء اكتشاف فيروس قاتل في الأنهار الجليدية في الجزء الغربي من روسيا وتحديداً في سيبريا، وتوقعت العرافة أن الفيروس سيكون محتبسا ومتجمدا ولكن بسبب الاحتباس سينتشر في الأرض مشكلًا تهديدًا خطيرا للبشرية.

كما جاء من ضمن توقعات العرافة بابا فانجا لعام 2022 ، أنه بسبب الإدمان المتزايد للتكنولوجيا، فإن العديد من الناس سيخلطون بشكل خطير بين الخيال والواقع، كما توقعت أن السفن الفضائية ستهاجم الأرض وستقصف المدن وتأخذ بعض سكان الأرض أسرى لها.

من هي العرافة العمياء بابا فانجا؟

اسمها الحقيقي فانغيليا بانديفا غوشتيروفا ، واشتهرت باسم فانغا أو الجدة فانغا ، وكانت امرأة عجوز عمياء لديها قدرة غريبة على وصف أشياء لم ترها من قبل ، وولدت فانجا في 31 يناير 1911 بمدينة ستروميكا، إحدى مقاطعات الدولة العثمانية آنذاك، والواقعة حاليًا في مقدونيا.

حظيت الجدة فانجا بلقب "نوستراداموس البلقان" بفضل تحقق 85% من نبوءاتها ،و اعتبرتها روسيا والغرب قديسة خارقة ، وقال معجبوها إنها كانت تحظى بنظرة ثانية مختلفة عن البشر ، مما مكنها من التنبؤ بالأحداث المستقبلية .