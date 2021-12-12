حلمي بكر: هاني شاكر لو امتلك ذكاء عمرو دياب كان زمانه قلب الدنيا

علق الموسيقار حلمي بكر، على ما يقال بأن الفنان عمرو دياب هو من أثقل الفنانين الموجودين اليوم على الساحة الفنية، وإنه قدر بذكائه الحفاظ على نفس المستوى، ومواكبة أجيال مختلفة، قائلاً: "عمرو دياب من أذكى الناس اللي قابلتها".

وأضاف حلمي بكر خلال لقائه مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "آخر النهار"، قائلاً: "هاني شاكر لو يمتلك ذكاء عمرو دياب كان زمانه قلب الدنيا .. وعمرو دياب لو بيمتلك صوت هاني شاكر كان هيستمر".

وتابع الموسيقار قائلاً: "الاستمرار هنا يعني أن تبقى الأعمال خالدة بعد موته .. وده اللي أنا عايزه .. مش عايز المطرب وهو عايش يكون بيموت .. ده خطر".

وواصل حلمي بكر: "احنا عندنا كام مطرب دلوقتي! فين أغانيهم! .. عايشين كأنهم ميتين بظبط .. وهما مطربين الجيل الثاني .. بس ده حاجة غصب عنهم ومش بإيديهم عشان كده هقول أساميهم".

وأكمل الموسيقار قائلاً: "منهم الحجار وبقوله انت رجل عظيم .. ومدحت صالح بقوله انت عظيم وانت ابني .. ومحمد الحلو انت فين".