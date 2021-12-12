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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأرقام.. تاريخ مواجهات مصر وتونس قبل موقعة كأس العرب

مصر وتونس
مصر وتونس

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اللي اللقاء المرتقب بين منتخبي مصر وتونس في ربع نهائي كأس العرب المقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتي 30 ديسمبر.

ضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره التونسي في نصف نهائي كأس العرب بعد تخطيه عقبة المنتخب الأردني في دور الثمانية بينما حقق منتخب نسور قرطاج الفوز علي منتخب عمان في نفس الدور ليصعد لمواجهة مصر في المربع الذهبي.

ودائمًا ما تكون لقاءات الفراعنة مع منتخبات شمال إفريقيا بمثابة الديربي الذي ينتظره عشاق ومحبي الساحرة المستديرة.

ويعتبر لقاء مصر وتونس متكافئا نسبيًا، سواء من ناحية إمكانيات اللاعبين، أو تاريخ مواجهات الفريقين على مدار التاريخ، ويكون من الصعب دائمًا توقع نتيجة مباراة مصر وتونس، لاسيما وأنها تتسم بالقوة في ظل رغبة كل منهما في تأكيد تفوقه على الآخر.

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موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

تاريخ مواجهات مصر وتونس 

وبالنظر لتاريخ مواجهات المنتخبين نجد أن نسور قرطاج تفوقوا على الفراعنة في عدد مرات الانتصار، حيث فازوا بـ16 مباراة، مقابل 13 مباراة للفراعنة، فيما سيطر التعادل على 11 لقاء بينهما.

وتاريخيًا واجه منتخب مصر نظيره منتخب تونس في 40 ، بينهم 25 مباراة رسمية، و15 مباراة ودية.

وحقق منتخب مصر الفوز علي منتخب تونس في أخر مباراة رسمية جمعت بين الفريقين عام 2018، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، ونجح الفراعنة في تحقيق الفوز على نسور قرطاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

والفوز كان هو الأول لمنتخب مصر في تاريخ المواجهات الرسمية ، بعد 15 عامًا من الفوز الذي حققه الفراعنة في نهائيات أمم أفريقيا 2002 بهدف دون رد، سجله حازم إمام، لاعب الزمالك حينذاك.

وبين عام 2002 وعام 2018 تقابل المنتخبين في مباراة ودية عام 2017 ونجح منتخب مصر في الفوز علي تونس باللقاء الودي الذي جرى بينهما قبل أمم أفريقيا، بهدف نظيف سجله مروان محسن.

ونجح منتخب مصر في تسجيل 38 هدفًا في شباك منتخب تونس خلال المواجهات السابقة، بينما استقبلت شباك منتخبنا 44 هدفًا.

وتعد النتيجة الأكثر تكرارًا في تاريخ مواجهات مصر وتونس هي 1/0، وذلك تكرر في 12 مباراة بين الفراعنة ونسور قرطاج، وثاني أكثر نتيجة تكررت هي التعادل السلبي وحدث ذلك في 6 مباريات.

يذكر أن منتخبي مصر وتونس، قد تقابلا، مرة وحيدة سابقة ببطولة كأس العرب كان الفوز فيها حليف الفراعنة، وآخر مواجهة جمعت المنتخبين المصري والتونسي كانت في تصفيات أمم إفريقيا بتاريخ 16 نوفمبر لعام 2018 وفاز الفراعنة 3-2.

وللمنتخب المصري الأفضلية في أكبر فوز حققه على نظيره التونسي عام 1989 بأربعة أهداف دون رد، في المقابل حقق المنتخب التونسي نفس الرباعية عام 1977، لكن مقابل هدف للفراعنة.

ويعد حسام حسن أكثر لاعبي المنتخب الوطني مشاركة في مباريات الفراعنة أمام النسور بواقع 12 مباراة، في حين يأتي وهبي خازري كأكثر لاعبي المنتخب التونسي مشاركة في مبارياته أمام مصر بواقع 3 مباريات بينما يتميز النجم المصري محمد صلاح بكونه أخر لاعب سجل في تاريخ مواجهات المنتخبين.
 

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