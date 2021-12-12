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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع دنشواي بشبرا يشكون من انتشار الكلاب الضالة

انتشار الكلاب
انتشار الكلاب

أرسل القارئ عوض سمير  شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضرراً من انتشار الكلاب الضالة.

وقال سمير  في شكواه نعاني نحن سكان شارع دنشواي بحي الساحل بشبرا مصر من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للنساء والأطفال.


وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

خدمة بين الناس بين الناس انتشار الكلاب الضالة انتشار الكلاب الكلاب الكلاب الضالة

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