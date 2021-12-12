سكان شارع دنشواي بشبرا يشكون من انتشار الكلاب الضالة

أرسل القارئ عوض سمير شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضرراً من انتشار الكلاب الضالة.

وقال سمير في شكواه نعاني نحن سكان شارع دنشواي بحي الساحل بشبرا مصر من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للنساء والأطفال.



وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.



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