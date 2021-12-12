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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باحث أثرى: المصرى القديم كانت علاقته بالفلك قوية لهذا السبب

آثار فرعونية
آثار فرعونية

قال أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية ، إن المصرى القديم كان علاقته بالفلك قوية، حيث كانت أقوى الحضارات الفرعونية التى رصدت علوم السماء الثابتة أو المتحركة كان المصرى القديم،  بالإضافة لمهاراته فى ضبط المبانى المعمارية الخاصة بنجوم السماء .

وأوضح أحمد بدران خلال استضافته ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN  ، أن المصرى القديم كان يرغب فى توجيه أضلاع الهرم للاتجاهات الأصلية للكون والذى كان يستلزم رصد النجوم فى السماء ، وكان لديه القدرة والأداة الذى كان يرصد بها النجوم باستخدام آداة كانت تسمى قديما " المرخد " وهى تشبه التليسكوب لرصد نجوم السماء .

وأشار أحمد بدران ، إلى أن المصرى القديم كانت له وظيفة قديمة تسمى " مينوتى " وهو الكائن الميقاتى وكانت وظيفته رصد النجوم الثابتة والمتحركة فى السماء بالعين المجردة ، لافتا إلى أن المصرى القديم .

 

علوم الفلك الاثار المصرية النجوم المصرى القديم معمار

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